На відкритті нового заводу в Ораві прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який нещодавно заявляв, що його країна ніколи не підтримає ЄС щодо відмови від російського газу, знову розкритикував Україну за удари по нафтопроводу «Дружба», на які Словаччина поскаржилася Європейській комісії, бо через удари країна не отримувала російську нафту. Про це пише Dennik N.
«Ми не розуміємо нападів на нафтову інфраструктуру, яка суттєво впливає на Словацьку Республіку», — сказав він.
Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом «Дружба» після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє» у Тамбовській області.
24 серпня Володимир Зеленський підтвердив версію видання «Європейська правда» про зв'язок між ударами по «Дружбі» та українсько-угорським діалогом. У ньому головним питанням є вето Орбана на рішення у рамках підготовки до вступу України в ЄС.
Ці удари призвели до заочної суперечки глав МЗС України та Угорщини.
Раніше «ФАКТИ» писали, що, поки прем’єр-міністр Фіцо дружить з путіним, Словаччина заробляє на зброї для України.79
