41.04 / 41.53 47.83 / 48.47
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Не розуміємо»: Фіцо про удари України по нафтопроводу «Дружба»

18:25 28 серпня 2025
Роберт Фіцо

На відкритті нового заводу в Ораві прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який нещодавно заявляв, що його країна ніколи не підтримає ЄС щодо відмови від російського газу, знову розкритикував Україну за удари по нафтопроводу «Дружба», на які Словаччина поскаржилася Європейській комісії, бо через удари країна не отримувала російську нафту. Про це пише Dennik N.

«Ми не розуміємо нападів на нафтову інфраструктуру, яка суттєво впливає на Словацьку Республіку», — сказав він.

Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом «Дружба» після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє» у Тамбовській області.

24 серпня Володимир Зеленський підтвердив версію видання «Європейська правда» про зв'язок між ударами по «Дружбі» та українсько-угорським діалогом. У ньому головним питанням є вето Орбана на рішення у рамках підготовки до вступу України в ЄС.

РЕКЛАМА

Ці удари призвели до заочної суперечки глав МЗС України та Угорщини.

Раніше «ФАКТИ» писали, що, поки прем’єр-міністр Фіцо дружить з путіним, Словаччина заробляє на зброї для України.

РЕКЛАМА

79

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій Комар, який зараз служить в армії, поряд із знайденим ним скарбом. Фото автора

Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку

Судді «МастерШеф»

Шоу, яке було зіпсоване: мережа відреагувала на новий сезон «МастерШеф»

Газова плита

Власникам газових плит і котлів потрібно заплатити по 1500 гривень: попередження від газовиків

Рецепт домашнього твердого сиру. Фото Pixabay

Готую твердий сир за 15 хвилин: тане в роті й лише два інгредієнти

Наступний матеріал
Новини партнерів