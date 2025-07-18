41.41 / 41.94 48.31 / 48.94
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Фіцо заявив, що Словаччина ніколи не підтримає ЄС щодо відмови від російського газу

18:23 18 липня 2025
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. У ньому він розкритикував плани ЄС щодо відмови від російського газу. Відповідний лист словацький посадовець опублікував у соцмережі Х.

«Я ціную зусилля Європейської комісії запропонувати Словаччині рішення щодо вкрай негативних наслідків пропозиції щодо припинення постачання російського газу після 1 січня 2028 року. Словацька Республіка ніколи не підтримуватиме ініціативу REPowerEU у постачанні газу. Оскільки це зашкодить словацьким домогосподарствам та економіці, а також ще більше знизить конкурентоспроможність усього ЄС. Моя позиція з цього питання є послідовною і не повинна нікого дивувати».

Фіцо додав, що вважає цю пропозицію ЄС санкційною і тому «природно пов’язує» її з запропонованим 18-м пакетом санкцій проти рф.

«Тому ми очікуємо, що голосування щодо 18-го пакету може відбутися лише після того, як будуть вирішені суттєві ризики, пов'язані з REPowerEU у сфері постачання газу з 2028 року. За таких обставин я прошу вас використати найближчі години та дні для продовження діалогу між урядом Словаччини та Європейською комісією, зокрема в інтересах чіткого тлумачення зобов'язань, які Єврокомісія бере на себе на політичному рівні», — додав він.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, Європейська комісія хоче повністю заборонити імпорт газу з росії до кінця 2027 року. Словаччина не згодна з цим і блокує останній пакет санкцій протягом тижнів. І знову чергова спроба посередництва провалилася.

У Європейському союзі нові санкції проти росії знову зазнали невдачі через опір Словаччини. У вівторок країна запобігла новим санкціям проти росії. Мальта також відхилила санкції.

Верховний представник ЄС Кая Каллас різко розкритикувала Словаччину, зокрема, за її блокаду, після зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі. Каллас заявила, що вимоги Словаччини були виконані Європейською комісією.

РЕКЛАМА

«Тепер м'яч на боці Словаччини, і ми повинні досягти цієї угоди», — вимагала вона.

Водночас Каллас сподівалася, що угоди буде досягнуто. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зобов'язання неадекватними.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Фіцо знову зробив скандальну заяву, зазначивши, що Словаччина не має причин страждати через Україну.

РЕКЛАМА

87

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рози в липні, фото https://ru.freepik.com/

Ракам знадобиться дружня порада, а Стрільцям настав час зайнятися своїм здоров'ям: гороскоп на 18−19 липня

Фронт в Україні паралізований через застосування дронів

Застосування дронів фактично паралізувало фронт в Україні: Залужний розповів, що допоможе ЗСУ

Як приготувати квашені огірки&nbsp;— Рецепт квашених огірків

Квашені огірки за бабусиним рецептом: чудово зберігаються навіть без підвалу

Огірки, фото з відкритих джерел

Поради від Гали з Німеччини: таких огірочків ви ще не пробували — малосольні — але зберігаються всю зиму (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів