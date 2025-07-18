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Фіцо заявив, що Словаччина ніколи не підтримає ЄС щодо відмови від російського газу
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. У ньому він розкритикував плани ЄС щодо відмови від російського газу. Відповідний лист словацький посадовець опублікував у соцмережі Х.
«Я ціную зусилля Європейської комісії запропонувати Словаччині рішення щодо вкрай негативних наслідків пропозиції щодо припинення постачання російського газу після 1 січня 2028 року. Словацька Республіка ніколи не підтримуватиме ініціативу REPowerEU у постачанні газу. Оскільки це зашкодить словацьким домогосподарствам та економіці, а також ще більше знизить конкурентоспроможність усього ЄС. Моя позиція з цього питання є послідовною і не повинна нікого дивувати».
Фіцо додав, що вважає цю пропозицію ЄС санкційною і тому «природно пов’язує» її з запропонованим 18-м пакетом санкцій проти рф.
«Тому ми очікуємо, що голосування щодо 18-го пакету може відбутися лише після того, як будуть вирішені суттєві ризики, пов'язані з REPowerEU у сфері постачання газу з 2028 року. За таких обставин я прошу вас використати найближчі години та дні для продовження діалогу між урядом Словаччини та Європейською комісією, зокрема в інтересах чіткого тлумачення зобов'язань, які Єврокомісія бере на себе на політичному рівні», — додав він.
Нагадаємо, Європейська комісія хоче повністю заборонити імпорт газу з росії до кінця 2027 року. Словаччина не згодна з цим і блокує останній пакет санкцій протягом тижнів. І знову чергова спроба посередництва провалилася.
У Європейському союзі нові санкції проти росії знову зазнали невдачі через опір Словаччини. У вівторок країна запобігла новим санкціям проти росії. Мальта також відхилила санкції.
Верховний представник ЄС Кая Каллас різко розкритикувала Словаччину, зокрема, за її блокаду, після зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі. Каллас заявила, що вимоги Словаччини були виконані Європейською комісією.
«Тепер м'яч на боці Словаччини, і ми повинні досягти цієї угоди», — вимагала вона.
Водночас Каллас сподівалася, що угоди буде досягнуто. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зобов'язання неадекватними.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Фіцо знову зробив скандальну заяву, зазначивши, що Словаччина не має причин страждати через Україну.87
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