Поки прем’єр-міністр Фіцо дружить з путіним, Словаччина заробляє на зброї для України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо призупинив офіційну військову допомогу Україні, розкритикував санкції ЄС проти росії, відмовився від членства Києва в НАТО та зустрівся з путіним. Водночас приватні збройові компанії Словаччини отримують величезний прибуток, продаючи зброю Україні, пише Politico.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією видання, у 2024 році експорт зброї зі Словаччини зріс до 1,15 мільярда євро. Це приблизно 1 відсоток економіки країни, що вдвічі більше, ніж у 2023 році, і в 10 разів більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. Але процвітаючий збройовий бізнес не підриває політичну обіцянку Роберта Фіцо щодо допомоги Україні, заявив заступник міністра оборони Ігор Меліхер.

«Словацький уряд у своєму маніфесті пообіцяв громадянам, що ми не надішлемо жодної кулі з наших державних складів до України, і ми дотримуємося цієї обіцянки», — сказав Меліхер у заяві для Politico.

Офіційна допомога Словаччини складається з нелетальної допомоги та критично важливих поставок електроенергії, «необхідних для функціонування України як держави».

РЕКЛАМА

Однак уряд не приховує, що не має проблем з приватними компаніями, які продають зброю.

«Ми вступили до Європейського союзу через цінності, які ми поділяємо. Ми також поважаємо вільний ринок, — сказав Меліхер. — Тому обмеження діяльності компаній оборонної промисловості було б досить лицемірним з нашого боку».

За даними Центру європейського політичного аналізу, словацькі компанії виробляють 155-мм боєприпаси, самохідні гаубиці Zuzana 2, системи виявлення та засоби радіоелектронної боротьби та зв'язку.

РЕКЛАМА

Ігор Меліхер додав, що «більшість військової техніки, виробленої у Словаччині, продається не Україні, а західним партнерам, які потім вирішують, що робити з цим матеріалом».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Фіцо заявляв, що «Словаччина не має причин страждати через Україну».

46

Читайте нас у Facebook