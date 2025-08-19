- 19:39 «Віддайте землю — і, можливо, вам дозволять пожити»: що нам пропонують під виглядом миру
- 19:20 Українцям виплатять до 40 тисяч грн: хто може сподіватись на допомогу
- 19:00 Схоже на справжнє кохання? Леонардо Ді Капріо зняли з його дівчиною Вітторією Черетті на яхті
- 18:40 Народжувати стало вигідно: держава значно збільшила виплати на дитину
- 18:23 Поки прем’єр-міністр Фіцо дружить з путіним, Словаччина заробляє на зброї для України
- 18:05 Потап зізнався, що пов’язує його з Настею Каменських — неочікувана правда
- 18:01 На якому каналі безкоштовно дивитися онлайн «Полісся» — «Фіорентина»: букмекери оцінили шанси команди Ротаня в єврокубковому протистоянні
- 17:45 Пенсійна реформа: в уряді розповіли, як планують зберегти кошти українців
- 17:27 Воєнні злочини рф та майбутня робота Спецтрибуналу — головна тема зустрічі генпрокурора та посла Італії в Україні
- 17:24 «Ніхто не питав мого дозволу»: Меган Маркл розплакалася через заяву Букінгемського палацу
- 17:15 Цей продукт рятує серце, покращує сон і бореться з холестерином: вчені шокували результатами
- 16:57 Favbet Tech став партнером IT Arena 2025 у Львові
Поки прем’єр-міністр Фіцо дружить з путіним, Словаччина заробляє на зброї для України
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо призупинив офіційну військову допомогу Україні, розкритикував санкції ЄС проти росії, відмовився від членства Києва в НАТО та зустрівся з путіним. Водночас приватні збройові компанії Словаччини отримують величезний прибуток, продаючи зброю Україні, пише Politico.
За інформацією видання, у 2024 році експорт зброї зі Словаччини зріс до 1,15 мільярда євро. Це приблизно 1 відсоток економіки країни, що вдвічі більше, ніж у 2023 році, і в 10 разів більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. Але процвітаючий збройовий бізнес не підриває політичну обіцянку Роберта Фіцо щодо допомоги Україні, заявив заступник міністра оборони Ігор Меліхер.
«Словацький уряд у своєму маніфесті пообіцяв громадянам, що ми не надішлемо жодної кулі з наших державних складів до України, і ми дотримуємося цієї обіцянки», — сказав Меліхер у заяві для Politico.
Офіційна допомога Словаччини складається з нелетальної допомоги та критично важливих поставок електроенергії, «необхідних для функціонування України як держави».
Однак уряд не приховує, що не має проблем з приватними компаніями, які продають зброю.
«Ми вступили до Європейського союзу через цінності, які ми поділяємо. Ми також поважаємо вільний ринок, — сказав Меліхер. — Тому обмеження діяльності компаній оборонної промисловості було б досить лицемірним з нашого боку».
За даними Центру європейського політичного аналізу, словацькі компанії виробляють 155-мм боєприпаси, самохідні гаубиці Zuzana 2, системи виявлення та засоби радіоелектронної боротьби та зв'язку.
Ігор Меліхер додав, що «більшість військової техніки, виробленої у Словаччині, продається не Україні, а західним партнерам, які потім вирішують, що робити з цим матеріалом».
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Фіцо заявляв, що «Словаччина не має причин страждати через Україну».46
Читайте нас у Facebook
Овнам корисний активний відпочинок, а ініціатива Тельців може бути покараною: гороскоп на конфліктний день 19 серпня
«Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині