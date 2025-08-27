«Треба боротися за життя»: стали відомими нові подробиці розлучення онука Алли Пугачової

Новина про розлучення старшого онука Алли Пугачової стала несподіванкою для багатьох її шанувальників. Багато хто досі не може повірити, що шлюб Преснякова та Краснової добіг кінця, адже останні три роки спадкоємець Христини Орбакайте був дуже щасливим.

ВІДЕО ДНЯ

Тим часом про стан Микити висловився його батько Володимир Пресняков, який стверджує, що все не сталося несподівано.

«Це назрівало і сталося. Взагалі, треба боротися за життя, а за кохання подвійно», — вважає він.

На противагу шлюбу сина він приводить свій: вони з дружиною щодня працюють над тим, щоби він був класним…

РЕКЛАМА

«Микита і Олена боролися, звичайно… Просто життя робить ось так… У цьому немає нічого особливого. Ми всі через це проходимо», — вважає Володимир Пресняков.

Про сина він говорить, що той перебуває у доброму стані.

«Він шукає щось нове. Звичайно, я його підтримую, він же мій син та мій друг», — поділився Володимир Пресняков.

РЕКЛАМА

Також батько Микити ділиться з сином порадами, що щастя може прийти в будь-якому віці. Це він чудово знає на власному досвіді, адже після розлучення з Христиною Орбакайте артист намагався побудувати сімейне життя з модельєром Оленою Ленською. А 2005-го Пресняков закохався у Наталю Подольську. Через п'ять років пара офіційно оформила стосунки. Нині подружжя виховує синів Артемія та Івана.

В той же час друзі розлученої пари стверджують, що причиною розриву стали постійні труднощі музиканта з кар'єрою та фінансове становище сім'ї, яке помітно погіршилося.

«Микита все частіше опинявся у ситуації, коли йому доводилося виправдовуватися та уникати конфліктів», — вважають вони.

РЕКЛАМА

Це підтверджують і представники російського шоу-бізнесу.

«Коли Краснова виходила заміж за Микиту, вона розраховувала, що це буде родина Пугачової, фінансовий добробут. А потім розпочалась війна. У Орбакайте почали відмінятися гастролі. Краснова розраховувала, що все в неї буде в шоколаді, а тут потрібно працювати розраховувати немає на кого. Ось вона і подумала — навіщо їй цей тягар», — сказав в інтерв'ю російський продюсер Дзюник.

За його словами, відчувши проблеми, що насуваються, Краснова «швидко прийняла рішення», і пара розсталася. Звичайно, це лише думки сторонніх людей, і справжня причина розладу нікому не відома.

Нагадаємо, що про те, що чекає на сім'ю Микити, можна було здогадуватись ще на початку року, коли він вийшов на зв'язок з охопленого вогнем Лос-Анджелесу і заявив, що перебуває у депресії.

92

Читайте нас у Facebook