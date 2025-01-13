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Перебуваємо в депресії: онук Алли Пугачової вийшов на зв’язок з охопленого вогнем Лос-Анджелесу

11:44 13 січня 2025
Пожежі на півдні США

Поки шанувальники Алли Пугачової обговорюють трагічні деталі другого шлюбу старшої доньки Примадонни Христини, на зв'язок з фанатами вийшов її внук, 33-річний Микита Пресняков, який проживає у США.

Він опублікував відео Лос-Анджелесу, де все ще вирують пожежі, і розповів про ситуацію в місті.

«Ми живемо в стані стресу останні три дні. Ми в безпеці, але продовжуємо щохвилини моніторити ситуацію. Перебуваємо в депресії і сумуємо через те, що такий прекрасний район просто зник. Співчуваємо всім, хто втратив свої будинки в цьому божевіллі. Бережіть себе «, — написав Микита.

У Лос-Анджелесі Микита Пресняков живе зі своєю дружиною, 27-річною моделлю Оленою Красновою. Нещодавно у мережі з'явилися чутки, що пара розлучилася, але Микита цю інформацію спростував. У США син Володимира Преснякова — молодшого будує кар'єру кліпмейкера, пише музику та виступає зі своїм гуртом.

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Зазначимо, що масштабні лісові пожежі почали вирувати на півдні Каліфорнії 7 січня. На даний момент їхня площа досягла 15 тисяч гектарів. Стихія забрала життя 16 людей, ще 13 зникли безвісти. Багато будинків голлівудських знаменитостей і звичайних громадян були повністю знищені.

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