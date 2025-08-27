- 19:46 Українка Магучих у неймовірному суперфіналі стала віцечемпіонкою «Діамантової ліги"-2025
- 19:44 росія освоює новий тип безпілотника, який неможливо глушити: що про нього відомо
- 19:21 Доводилося постійно носити колготки тілесного кольору: Меган Маркл зізналась, чому їй не подобалося бути принцесою
- 19:02 Ви точно робили ці помилки: як економити бензин та не нашкодити двигуну
- 18:42 «Треба боротися за життя»: стали відомими нові подробиці розлучення онука Алли Пугачової
- 18:21 Пільги для переселенців продовжили: як зміняться правила і хто гарантовано отримає допомогу
- 17:59 Петрушка ростиме до перших морозів: простий секрет для дачників
- 17:44 Близнюкам — «Вежа» та руйнування ілюзій, Дівам — «Колесо Фортуни» та раптові зміни: Таро-прогноз для всіх знаків на 28 серпня
- 17:24 В Україні припинили фінансування пенсій, але турбуватися нема про що
- 17:18 Чемпіон світу з біатлону завдав на полюванні серйозного каліцтва своєму хрещеному: відомий вирок суду
- 17:01 Бізнес на ухилянтах: на Одещині військові заробляли мільйони на втечі чоловіків з України
- 16:39 Не мобілізують за жодних умов: хто має повне право на відстрочку з 1 вересня
Доводилося постійно носити колготки тілесного кольору: Меган Маркл зізналась, чому їй не подобалося бути принцесою
Дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка намагається надіслати королівській родині сигнал про те, що вона змінилася, і може жити так, як вважає за потрібне, знову розкритикувала своїх родичів у Великобританії.
Зробила це вона в інтерв'ю Bloomberg.
«Кілька років тому все було по-іншому: я не могла так відкрито висловлюватись і була змушена постійно носити тілесні колготки. Все це виглядало фальшивим», — розповіла герцогиня Сассекська.
За королівським протоколом жінкам потрібно носити колготки навіть влітку. Будь-якої пори року і в будь-якій спекотній країні під спідницею або сукнею не повинно бути голих ніг. Крім того, дозволено лише колготки тілесного кольору.
Також 44-річна Меган також додала, що це дрібниця, але це говорить багато про взаємодію в королівській сім'ї: «Бути в гармонії з собою — це коли ти хочеш одягатися так, як тобі подобається, говорити правду і відчувати себе природно та щиро в будь-якій ситуації. Я не відразу до цього прийшла, у моєму житті були різні етапи».
Меган Маркл часто згадує королівську сім'ю у різних інтерв'ю. До цього вона висловилася про брехню з боку королівської родини, а також додала, що «нарешті повернула собі голос».
Як відомо, у 2020 році принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від виконання королівських обов'язків, переїхали до США та втратили державну охорону. У той же час їхні стосунки з родиною Гаррі зіпсувалися, а після виходу мемуарів принца Гаррі конфлікт ще більше загострився. У книзі він звинуватив родичів у расизмі і зізнався, що завжди почував себе «запасним» братом. При цьому нещодавно він зізнався, що хотів би налагодити контакт із сім'єю, проте його батько, король Чарльз III, не виходить із ним на зв'язок.
У США Меган та Гаррі виховують двох дітей — Арчі та Лілібет, а також намагаються розвивати бізнес. Проте багато їхніх проектів завдають збитків, а саму Меган регулярно критикують за нещирість.
До того ж нещодавно Меган Маркл здивувала глядачів свого шоу великою кількістю коштовностей на пальцях.15
Читайте нас у Facebook
Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку