Доводилося постійно носити колготки тілесного кольору: Меган Маркл зізналась, чому їй не подобалося бути принцесою

Дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка намагається надіслати королівській родині сигнал про те, що вона змінилася, і може жити так, як вважає за потрібне, знову розкритикувала своїх родичів у Великобританії.

ВІДЕО ДНЯ

Зробила це вона в інтерв'ю Bloomberg.

«Кілька років тому все було по-іншому: я не могла так відкрито висловлюватись і була змушена постійно носити тілесні колготки. Все це виглядало фальшивим», — розповіла герцогиня Сассекська.

За королівським протоколом жінкам потрібно носити колготки навіть влітку. Будь-якої пори року і в будь-якій спекотній країні під спідницею або сукнею не повинно бути голих ніг. Крім того, дозволено лише колготки тілесного кольору.

РЕКЛАМА

Також 44-річна Меган також додала, що це дрібниця, але це говорить багато про взаємодію в королівській сім'ї: «Бути в гармонії з собою — це коли ти хочеш одягатися так, як тобі подобається, говорити правду і відчувати себе природно та щиро в будь-якій ситуації. Я не відразу до цього прийшла, у моєму житті були різні етапи».

Меган Маркл часто згадує королівську сім'ю у різних інтерв'ю. До цього вона висловилася про брехню з боку королівської родини, а також додала, що «нарешті повернула собі голос».

РЕКЛАМА

Як відомо, у 2020 році принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від виконання королівських обов'язків, переїхали до США та втратили державну охорону. У той же час їхні стосунки з родиною Гаррі зіпсувалися, а після виходу мемуарів принца Гаррі конфлікт ще більше загострився. У книзі він звинуватив родичів у расизмі і зізнався, що завжди почував себе «запасним» братом. При цьому нещодавно він зізнався, що хотів би налагодити контакт із сім'єю, проте його батько, король Чарльз III, не виходить із ним на зв'язок.

У США Меган та Гаррі виховують двох дітей — Арчі та Лілібет, а також намагаються розвивати бізнес. Проте багато їхніх проектів завдають збитків, а саму Меган регулярно критикують за нещирість.

До того ж нещодавно Меган Маркл здивувала глядачів свого шоу великою кількістю коштовностей на пальцях.

РЕКЛАМА

15

Читайте нас у Facebook