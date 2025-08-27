Джамала святкує 42 роки: як змінювалась улюблениця мільйонів — рідкісні фото і маловідомі факти

Сьогодні, 27 серпня, відома українська співачка Джамала святкує свій 42-й день народження. Володарка премії «Євробачення 2016» та Народна артистка України пройшла довгий творчий шлях, наповнений значними подіями, пише Gazeta.ua.

Шлях до успіху

Справжнє ім'я артистки — Сусана Джамаладінова. Вона народилася в місті Ош (Киргизька РСР) в родині музикантів: її батько — кримський татарин, а мати — вірменка. Після переїзду до Криму Джамала зростала в селі Малоріченське під Алуштою. З дитинства її оточувала музика: мати викладала в музичній школі, а батько був диригентом за освітою.

З дитинства Джамала виявляла інтерес до музики. Вже в 9 років вона записала 12 пісень у жанрі кримськотатарських народних та дитячих композицій. Музична освіта Джамали почалася в Сімферопольському музичному училищі, а потім продовжилася в Національній музичній академії. Ще під час навчання вона активно брала участь у конкурсах, здобуваючи численні нагороди.

«Нова хвиля» та «Євробачення»

Після навчання співачка спробувала себе в оперному стилі, а згодом взяла участь у конкурсі «Нова хвиля» під псевдонімом Jamala. Це скорочення від її прізвища стало сценічним іменем.

У 2016 році Джамала перемогла на «Євробаченні» з піснею «1944», яка розповідає про депортацію кримськотатарського народу. Її виступ отримав 534 бали, а сама співачка невдовзі після цього здобула звання Народної артистки України.

Громадська діяльність та підтримка України

Ще до повномасштабного вторгнення Джамала була відома своєю активною позицією: вона підтримувала українські традиції, виступала на захист жінок, дітей та тварин.

Після 24 лютого 2022 року співачка рішуче засудила агресію росії. Вона проживає в Києві, долучається до фінансових зборів на потреби ЗСУ та проводить благодійні концерти на підтримку України.

