Забагато сексу: на популярну співачку під час виступу намагалися напасти (фото)

Популярна співачка Анна Трінчер, яка нещодавно випустила провокативний кліп, шокувала відео зі свого концерту. Під час виступу у Тернополі на сцену до артистки намагалися вибігти двоє чоловіків. Охорона зуміла вчасно їх зупинити, налякавши Трінчер.

На своїй сторінці у соціальній мережі Анна виклала відео інциденту та зізналася, що навіть не відразу зрозуміла, що трапилося.

«Я дуже злякалась, якщо чесно… Що в голові у цих людей? — поділилася думками Анна. — Дуже дякую охороні за секундну реакцію».

За словами співачки, вона дуже злякалась

Артистка розповіла подробиці ситуації у соцмережі

Шанувальники розділилися у своїх коментарях. Були й ті, хто вважає виступи Трінчер занадто відвертими та провокативними.

«Хай мене засудять тисячі людей)) але мені здається, що того сексу вже якось дуже забагато, ще трохи і скоро геть гола буде знімати кліпи і концерти, ось що і отримує, — поділилися враженням. — Хай краще цей випадок буде піаром, бо в нашій країні багато лайна ллється, а цей хлопець тому приклад».

«Ань, гарно втрималась і адекватно зреагувала, не розгубилась», — зазначили у відповідь.

«Що має бути в головах цих людей, щоб таке робити? — були вражені у мережі. — Велика подяка охороні».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що співачка зворушила мережу до сліз.

