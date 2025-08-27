40.49 / 41.57 47.75 / 48.40
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Близнюкам — «Вежа» та руйнування ілюзій, Дівам — «Колесо Фортуни» та раптові зміни: Таро-прогноз для всіх знаків на 28 серпня

17:44 27 серпня 2025
Таро-прогноз на 28 серпня 2025 року

Представників деяких знаків зодіаку незабаром очікує серйозний фінансовий ривок, прогнозують астрологи. А про те, як складатиметься завтрашній день, 28 серпня 2025 року, розповіли тарологи. Енергії дня будуть неоднозначними: одні відчують приплив натхнення, інші зіткнуться із викликами та змінами. Таро-карти нагадують, що за кожним випробуванням прихована можливість для зростання, а за хаосом завжди слідує оновлення, пише slovofraza.com.

Козеріг — Самітник
Цей день буде присвячено самоаналізу. Уповільніться, щоб знайти відповіді у собі. У роботі краще планувати, а чи не діяти активно. У особистому житті важлива інтуїція. Вечір присвятіть гармонії.

Водолій — Колісниця
На вас чекає рух вперед. Виявіть наполегливість та силу волі. У роботі можливі нові проєкти. В особистих відносинах потрібна ініціатива. Впевненість допоможе досягти успіху. Увечері відпочиньте.

Риби — Світ
День завершення та гармонії. У професійній сфері ви успішно закінчите проєкти. В особистому житті на вас чекає стабільність. Це час для нових горизонтів, подорожей та розширення кругозору. Увечері займіться улюбленими справами.

РЕКЛАМА

Овен — Сонце
День буде наповнений радістю та позитивом. У роботі ви отримаєте визнання, а в особистому житті гармонію. Діліться своїм оптимізмом. Цей день ідеальний для творчості, романтики та спілкування з близькими.

Телець — Світ
Для вас цей день також символ завершення і задоволення. Зробіть підбиття підсумків в роботі та насолоджуйтеся стабільністю в особистих відносинах. Завершення одного циклу відкриває шлях до нового. Вечір проведіть у гармонії.

Близнюки — Вежа
Можливий переломний день, коли руйнуватимуться старі ілюзії. У роботі та особистому житті можуть бути несподівані новини. Сприймайте це не як катастрофу, а як можливість оновлення. Вечір присвятіть відновленню рівноваги.

РЕКЛАМА

Рак — Імператриця
День турботи, затишку та гармонії. Ваші творчі ідеї будуть підтримані. В особистих відносинах пануватиме тепло. Приділіть увагу дому та близьким. Радість принесуть навіть повсякденні справи з любов'ю.

Лев — Справедливість
Вам належить день чесності та відповідальності. Ваші вчинки матимуть прямі наслідки. У роботі важливо говорити прямо. Шукайте баланс між бажаннями та обов'язками, щоб зміцнити репутацію. Увечері зробіть підсумки.

Діва — Колесо Фортуни
На вас чекають несподівані зміни. У роботі та особистому житті можливі нові події, які змінять звичний перебіг речей. Будьте гнучкими, адже зміни призведуть до розвитку. Увечері проаналізуйте те, що сталося.

Терези
Цей день — випробування на спокуси. У роботі уникайте сумнівних пропозицій, а у відносинах — ревнощів. Усвідомте свої слабкості, щоб отримати внутрішню свободу. Вечір присвятіть самоаналізу.

РЕКЛАМА

Скорпіон — Повішений
День переосмислення та затримок. У роботі можливі паузи, які дозволять підготуватись до нового етапу. В особистому житті можуть знадобитися компроміси. Не поспішайте, іноді терпіння — ключ до правильного рішення.

Стрілець — Імператриця
Ваш день буде наповнений натхненням та достатком. У роботі це добрий час для творчих проєктів. У особистому житті близькі оцінять вашу турботу. Цінуйте прості моменти та насолоджуйтесь ними. Увечері приділіть час близьким.

Раніше «ФАКТИ» писали, кому доля готує прорив у коханні, кар'єрі та фінансах на початку осені.

133

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій Комар, який зараз служить в армії, поряд із знайденим ним скарбом. Фото автора

Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку

Судді «МастерШеф»

Шоу, яке було зіпсоване: мережа відреагувала на новий сезон «МастерШеф»

Газова плита

Власникам газових плит і котлів потрібно заплатити по 1500 гривень: попередження від газовиків

Таро прогноз на 27 серпня. Фото&nbsp;— Pixabay

Левам — «Правосуддя» і чесність перед самим собою, Водоліям — «Колісниця» та подолання перешкод: Таро-прогноз на 27 серпня

Наступний матеріал
Новини партнерів