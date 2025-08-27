- 19:46 Українка Магучих у неймовірному суперфіналі стала віцечемпіонкою «Діамантової ліги"-2025
Петрушка ростиме до перших морозів: простий секрет для дачників
Петрушка — невибаглива дворічна рослина, яка не потребує складного догляду. Однак, щоб отримати щедрий та якісний урожай, важливо правильно її обрізати. Ця проста процедура стимулює ріст, робить зелень більш соковитою і ароматною, інформує Ukr.Media.
Найкраще обрізати петрушку рано-вранці, у прохолодну погоду. У цей час листя має найсильніший запах і смак.
Правильна техніка обрізки
Дотримуйтеся цих простих правил, щоб ваша петрушка росла здоровою та пишною:
• Використовуйте ножиці та обрізайте стебла біля самої основи, а не лише листя. Це стимулює появу нових пагонів.
• Починайте із зовнішніх стебел, рухаючись до центру куща.
• Обрізайте регулярно, але не видаляйте більше третини всієї зелені за один раз, щоб не ослабити рослину.
• Видаляйте пожовкле листя, щоб рослина спрямовувала енергію на зростання здорових пагонів.
• При появі квіток їх варто зрізати, щоб стимулювати подальший ріст листя, або залишити для збору насіння.
Пам'ятайте, що часте обрізання допомагає петрушці краще рости, але важливо знати міру і не послабити рослину.
Раніше «ФАКТИ» писали, чим зайнятися у вересні в саду та на городі.46
