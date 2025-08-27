Петрушка ростиме до перших морозів: простий секрет для дачників

Петрушка — невибаглива дворічна рослина, яка не потребує складного догляду. Однак, щоб отримати щедрий та якісний урожай, важливо правильно її обрізати. Ця проста процедура стимулює ріст, робить зелень більш соковитою і ароматною, інформує Ukr.Media.

Найкраще обрізати петрушку рано-вранці, у прохолодну погоду. У цей час листя має найсильніший запах і смак.

Правильна техніка обрізки

Дотримуйтеся цих простих правил, щоб ваша петрушка росла здоровою та пишною:

• Використовуйте ножиці та обрізайте стебла біля самої основи, а не лише листя. Це стимулює появу нових пагонів.

• Починайте із зовнішніх стебел, рухаючись до центру куща.

• Обрізайте регулярно, але не видаляйте більше третини всієї зелені за один раз, щоб не ослабити рослину.

• Видаляйте пожовкле листя, щоб рослина спрямовувала енергію на зростання здорових пагонів.

• При появі квіток їх варто зрізати, щоб стимулювати подальший ріст листя, або залишити для збору насіння.

Пам'ятайте, що часте обрізання допомагає петрушці краще рости, але важливо знати міру і не послабити рослину.

