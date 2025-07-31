Кожному овочу свій час: коли настає час збирати врожай і як це правильно робити

Збирати моркву та буряк, доглядати за якими у серпні календар городника радить 7, 11−13, 16, 18−20 та 27-го, можна протягом всього літнього сезону. Втім, є визначені терміни, до яких варто повністю зібрати врожай цих корнеплодів.

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Як пише «На пенсії», найбільший приріст моркви спостерігається у вересні — до 20 числа. Йдеться про більше, ніж третиру врожаю. Корнеплод перестає набирати вагу, коли середня температура повітря вдень становить близько шести градусів.

Досвідчені городника радять викопувати її вилами, аби не пошкоджувати корнеплоди, та одразу обрізати бадилля. Якщо моркву збираються вживати найближчим часом, то бадилля обрізають повністю, а якщо трохи згодом, то залишають зелень завдовшки 1.5 сантиметри.

А буряк варто збирати ще до перших заморозків, адже він сидить в землі не глибоко и може замерзнути. Його бадилля радять не зрізати, а скручувати. Також до перших заморозків варто зібрати й селеру, обрізаючи листя та товсте коріння.

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Петрушка, яка більш глибоко сидить в грунті, більш стійка до зниження температур — її збирають пізніше, ніж інші корнеплоди. До речі, частину можна залишити на зиму, обрізавши бадилля та перед морозами утепливши соломою чи жухлою травою. Коли навесні почне пригрівати сонечко, утеплення прибирають та накривають грядку плівкою на дужках. І невдовзі петрушка випустить молоде зелене листя.

Цибулю зазвичай починають збирати у серпні — у залежності від сорту. Пір'їни на ній має засохнути, а сама цибулька дещо піднятися з грунту. Досвідчені городника радять за місяць до збирання врожаю розпушити грунт, аби цибуля на третину визирана із землі. Краще зберігаються цибулини із щільною лускою. Викопувати їх краще за допомогою вил, аби не пошкодити.

Матеріал про те, які рослини не варто висаджувати поряд із томатами, які починають збирати вже з липня, читайте на нашому сайті.

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Фото — Pixabay

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