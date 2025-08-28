41.04 / 41.53 47.83 / 48.47
Окупанти вичерпали запас танків або готують їх для зими: експерт зауважив одну дивність

17:54 28 серпня 2025
танк Т-80БВМ

На передовій в окупантів з'являється дедалі більш рідкісна техніка, а інша зовсім зникає. Зокрема, понад два місяці немає повідомлень про передачу окупаційним військам танків Т-80БВМ. Це помітив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

За його словами, з червня 2025 року не надходила інформація про відвантаження для російських окупаційних військ нових партій танків Т-80БВМ з «Омськтрансмашу». При цьому, як підкреслює експерт, на «Омськтрансмаші» вже давно не існує виробництва танків Т-80 з нуля, а лише лінії відновлення техніки з консервації, ремонту та модернізації.

Практично всі Т-80БВМ, що вирушали до військ, — це танки з консервації, після відновлення та модернізації, а також відремонтовані після пошкодження у зоні бойових дій. Причому за місяць підприємство могло ремонтувати 1−2 ротні комплекти (10−20 танків).

«Поки що не поспішатиму з висновками, але зазначу, що танків Т-80 у росії в останні роки стало не просто мало на складах і центрах зберігання, вони практично закінчилися. Станом на початок 2025 року на складах та центрах зберігання по росії залишалося близько 50 танків Т-80/БВ з 1500 станом на початок 2022 року та близько 100 танків Т-80У/УД. З цих 150 ОБТ менше як 100 були придатні до відновлення», — такі цифри наводить Олександр Коваленко щодо танків Т-80, що залишилися у ворога.

Зауважимо, що Т-80 є унікальним танком, оскільки був єдиним створеним у СРСР з газотурбінним двигуном, тоді як решта мали дизельні мотори. У порівнянні з дизелем газова турбіна має безліч недоліків, але є й два основні плюси — споживає менше пального та зручніший для бойових дій при низьких температурах.

Як писали «ФАКТИ», останні Т-80БВМ, передані окупантам, можуть мати серйозний недолік у вигляді старої оптики.

Фото: Militarny

62

    Введіть вашу скаргу

