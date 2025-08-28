- 20:11 У Монако відбулося жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів: з ким зіграють клуби українців
- 20:07 Салат з кабачків на зиму: за цим рецептом вийде у кожної господині
- 20:01 Я пройшла важкий шлях: українка стала «Міс Америка-2025»
- 19:42 Ще на одній ділянці фронту на Донеччині ситуація погіршується: експерт назвав, які міста під загрозою
- 19:27 У шльопанцях за кермом: чим це небезпечно та в якому разі поліція може оштрафувати водія
- 19:16 55-річна Клаудія Шиффер відзначила день народження у купальнику
- 19:02 Близнюкам та Водоліям — «Диявол» та пастка ілюзій, Ракам та Рибам — «Колісниця» та рішучість: Таро-прогноз на 29 серпня
- 18:41 Як українцям оформити компенсацію за зруйноване ворогом житло: в «Дії» нагадали правила
- 18:25 «Не розуміємо»: Фіцо про удари України по нафтопроводу «Дружба»
- 18:15 Перестаньте мені писати: допис Холостячки спровокував скандал у мережі
- 17:54 Окупанти вичерпали запас танків або готують їх для зими: експерт зауважив одну дивність
- 17:24 Друзі принца Вільяма та Кейт Міддлтон придумали образливе прізвисько бренду Меган Маркл
Окупанти вичерпали запас танків або готують їх для зими: експерт зауважив одну дивність
На передовій в окупантів з'являється дедалі більш рідкісна техніка, а інша зовсім зникає. Зокрема, понад два місяці немає повідомлень про передачу окупаційним військам танків Т-80БВМ. Це помітив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.
За його словами, з червня 2025 року не надходила інформація про відвантаження для російських окупаційних військ нових партій танків Т-80БВМ з «Омськтрансмашу». При цьому, як підкреслює експерт, на «Омськтрансмаші» вже давно не існує виробництва танків Т-80 з нуля, а лише лінії відновлення техніки з консервації, ремонту та модернізації.
Практично всі Т-80БВМ, що вирушали до військ, — це танки з консервації, після відновлення та модернізації, а також відремонтовані після пошкодження у зоні бойових дій. Причому за місяць підприємство могло ремонтувати 1−2 ротні комплекти (10−20 танків).
«Поки що не поспішатиму з висновками, але зазначу, що танків Т-80 у росії в останні роки стало не просто мало на складах і центрах зберігання, вони практично закінчилися. Станом на початок 2025 року на складах та центрах зберігання по росії залишалося близько 50 танків Т-80/БВ з 1500 станом на початок 2022 року та близько 100 танків Т-80У/УД. З цих 150 ОБТ менше як 100 були придатні до відновлення», — такі цифри наводить Олександр Коваленко щодо танків Т-80, що залишилися у ворога.
Зауважимо, що Т-80 є унікальним танком, оскільки був єдиним створеним у СРСР з газотурбінним двигуном, тоді як решта мали дизельні мотори. У порівнянні з дизелем газова турбіна має безліч недоліків, але є й два основні плюси — споживає менше пального та зручніший для бойових дій при низьких температурах.
Як писали «ФАКТИ», останні Т-80БВМ, передані окупантам, можуть мати серйозний недолік у вигляді старої оптики.
Фото: Militarny62
