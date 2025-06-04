В армію окупантів передали партію нових танків: чи створять вони проблеми ЗСУ

Раз у раз окупанти передають у свої війська як нову, так і відновлену стару техніку. Однак її кількість та бойові можливості часто виявляються вельми скромними і навіть сумнівними.

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Так, як повідомляють російські пропагандисти, до армії надійшла чергова партія танків Т-80БВМ. Хоча точна кількість переданої техніки невідома, за даними військового експерта Олександра Коваленка, єдине підприємство, здатне навіть не виробляти, а відновлювати Т-80БВМ, «Омсктрансмаш», може передавати у війська 1−2 роти танків (10−20 танків). Стільки ж у середньому російські окупанти щомісяця втрачають у боях.

Але, що значно важливіше, хоча Т-80БВМ, створений на базі Т-80, є вельми непоганою машиною, багато залежить від обладнання на його борту. Зокрема, Олександр Коваленко відзначав той факт, що Т-80БВМ часто отримує замість штатного танкового тепловізійного прицілу «Сосна-У» старіший 1ПН96МТ-02, оскільки «Сосну-У» виробляє тільки один завод, і той у білорусі. В реальності це означає, що Т-80БВМ з 1ПН96МТ-02 може стріляти на дальності 3 км (на 5 км із «Сосною-У») і не може наводити керовані протитанкові ракети. Все це разом серйозно знижує бойові можливості російських танків.

Окреме питання — наскільки добре броньовані отримані окупантами танки, адже у бойових умовах останні часто змушені посилювати бронезахист своєї техніки навіть автомобільними шинами.

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