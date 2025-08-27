- 19:46 Українка Магучих у неймовірному суперфіналі стала віцечемпіонкою «Діамантової ліги"-2025
Ви точно робили ці помилки: як економити бензин та не нашкодити двигуну
Ціни на паливо постійно зростають, тому економія стає важливим питанням для кожного автомобіліста. Навіть невеликі зміни у стилі водіння можуть значно зменшити витрати, пише УНІАН.
Витрата палива безпосередньо залежить від швидкості. Найкращим діапазоном для економії вважається від 80 до 95 км/год. На цій швидкості двигун працює найефективніше, а опір повітря ще не є критичним.
Якщо розігнатися до швидкості понад 120 км/год, витрата палива може збільшитися на третину. Щоб досягти максимальної економії, підтримуйте оберти двигуна на рівні 2500−3000 та переходьте на вищу передачу за першої ж нагоди.
Поради для різних типів трансмісій
• Автоматична коробка передач: Сучасні автомобілі з автоматичною трансмісією часто мають «економний» режим в електронних налаштуваннях. Активуйте його, щоб зменшити витрату палива. Важливо також завжди їздити на прогрітому двигуні.
• Механічна коробка передач:
◦ Вчасно перемикайте швидкості. Чим нижча передача, тим більша витрата палива.
◦ Плавно натискайте на педаль газу. Різкі прискорення значно збільшують витрату.
◦ Не зловживайте «нейтралкою» на спусках. Гальмування двигуном не лише економить паливо, але й робить рух безпечнішим.
Дотримуючись цих простих правил, ви зможете суттєво заощадити на пальному та скоротити кількість візитів на заправки.
Раніше «ФАКТИ» писали, як швидко у спеку охолодити сидіння та кермо автомобіля.33
