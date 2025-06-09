Як швидко у спеку охолодити сидіння та кермо автомобіля: простий та корисний лайфхак

Автоексперти діляться з водіями корисними порадами, які стосуються експлуатації автівки в спекотну погоду. Наприклад, як захистити лакофарбове покриття автомобіля від сонячних променів за високої температури.

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Ще одна слушна порада стосується швидкого охолодження салону, зокрема, сидіння та руля, які на сонці можуть розігріватися до «захмарних» температур. Це особливо актуально влітку для автовласників, в машинах яких немає кондиціонера. Втім, і власникам більш комфортних автівок вони стануть у нагоді. Адже, як пише профільне видання mashyna.com.ua, лише за 10−15 хвилин стоянки під сонцем температура в автомобілі може перевищити +50°C.

Для того, аби охолодити салон, знадобиться звичайний махровий рушник та пляшка води з розпилювачем. Рушник змочують до вологості водою та швидко протирають гарячі поверхні: кермо, сидіння, ручку перемикання передач. Вже за кілька хвилин великі градуси «випаруються» разом із вологою. Замість рушника можна також використати вологі серветки.

Для запобігання перегріву салону знавці радять підбирати чохли на сидіння світлих відтінків — темні сильніше нагріваються. А на лобове скло варто ставити сонцезахисні екрани, що дозволяє знижувати температуру.

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Також автомобільні спеціалісти рекомендують під час літнього сезону завжди мати із собою пляшку води з розпилювачем, провітрювати автівку пару хвилин перед стартом, а також старатися паркуватися в тіні, якщо є така можливість.

У спекотне літо, коли водіям доводиться постійно їздити із увімкненим кондиціонером, це надмірно навантажує акумулятор. Для того, аби він швидко не випрацьовував свій ресурс, варто враховувати, що акумулятор повністю заряджається під час тривалих поїздок. А якщо машина довго не використовується, то його вартао відключити, аби акумулятор у сплячому режимі не споживав електроенергію.

Фото Pixabay

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