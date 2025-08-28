- 15:51 «Під ранок відчула холод, біль у плечах. Довелося пити знеболююче»: під Києвом найкращі плавці країни встановили унікальний рекорд
Коштує дорожче за виноград: аграрій з Київщини порадив ягоду, яку кожен дачник захоче виростити на ділянці
Аграрій Валерій з міста Ірпінь під Києвом любить ділитися з колегами-дачниками інформацією про вирощування фруктів та овочів, про певні препарати, які допомагають боротися з шкідниками, а іноді розповідає про «цікавинки», які, на його думку, стануть в нагоді тим, хто має намір заробити незайву копійку зі своєї ділянки.
Саме цьому питанню був присвячений один з останніх випусків на його інтернет-каналі «Наша дача».
«Друзі, в цьому відео хочу розповісти про дивовижну рослину. І впевнений, що після перегляду цього відео багато хто захоче виростити її у наступному році у себе на дачі. Мова піде про фізаліс. Це рослина родини пасльонових, тобто це родич томатів, картоплі, але відмінність її в тому, що фізаліс взагалі не хворіє, тому її в період вирощування немає потреби обробляти його від шкідників чи від хвороб», — звернувся Валерій до глядачів свого каналу.
При цьому аграрій показав, як виглядає кущик фізалісу і додав, що вирощують рослину з насіння через розсаду. Посіяли на початку весни, потім висаджували розсаду на тих місцях на дачі, які були вільні.
За словами Валерія, рослина цікава своїми плодами. Бувають фізаліси ягідні, декоративні і ягідні. На дачі у жителя Ірпеня росте саме ягідний фізаліс. На ньому виростають смачні і дуже корисні ягоди.
Також аграрій демонструє плоди фізалісу на гілочках — ягідки у «коробочах». Поки що вони зелені, але згодом, по мірі достигання почнуть жовтіти. Таких ягідок можна зібрати з кущика 1−2 кг. А якщо гарно доглядати, то ягід буде ще більше.
За словами Валерія, 100 г ягід фізалісу коштують більше 100 гривень — до 139 грн.
«Тільки уявіть, — звертається ведучий каналу до глядачів, — кілограм таких ягід коштує більше 1000 грн!»
При цьому аграрій зізнається, що спеціально інформацію про кількість плодів на кущику не перевіряв, але виходячи з кількості «коробочок», вона може бути цілком правдивою — і це майже без догляду!
Що по смакових якостях? На смак фізаліс в засушеному вигляді чимось нагадує родзинки — дуже солодкий.
«Раніше я сказав би, що фізаліс такий солодкий, як мармелад, але тепер хочу сказати навпаки, що мармелад такий солодкий, як фізаліс», — зізнається фермер-любитель.
В подальшому ягоди фізалісу можна засушувати або запікати. Крім того, фізаліс гарно зберігається — особливо, якщо ягоди залишити в «коробочках».
«Друзі, якщо раніше ви не вирощували фізаліс, то обов'язково спробуйте зробити це у наступному році разом з нами — пересвідчитеся, що це дійсно легко, корисно і в деяких випадках прибутково», — резюмував свою розповідь аграрій.
Нагадаємо, раніше аграрій Валерій показав, який результат дає обробка огірків біопрепаратами.
