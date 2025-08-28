«Ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені»: «Мадяр» відреагував на заборону угорської влади (відео)

На заборону Угорщини щодо в'їзду до Шенгену командувачу Сил безпілотних систем Роберту Бровді (Мадяру), влучно відповів сам український військовий.

Він зазначив, що Україна захищається від агресора. Вона має право активно нищити все, що несе їй небезпеку.

«Рідкий птах імітує поранення, захищаючи від нападника своє гніздо. Тоді, коли це має сенс. Український Птах у момент небезпеки віддає перевагу активним діям на відсіч ворога», — написав Мадяр.

Щодо загроз суверенітету Угорщини, то Бровді назвав слова міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто популізмом, який можна продати місцевому люмпену.

«Ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною, купуючи котру, ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та шахедами по мирних містах України і лише сьогодні, 28 серпня 2025 року, вбили десятки українців у Києві. Ваші кінцівки — по лікоть у українській крові. І ми те памʼятатимемо», — зазначив український командувач.

Президент України Володимир Зеленський з приводу заборони на в'їзд до Шенгену Мадяру зазначив, що Угорщина знов хоче перекласти за цю війну на Україну".

«Зараз, коли наші люди ліквідовують наслідки однієї з найбільш масштабних російських терористичних атак, ми бачимо чергову спробу угорських посадовців виставити чорне білим та перекласти на Україну провину за війну, що триває», — заявив президент.

Він ще раз нагадав, що сьогодні вночі російські військові тільки у Києві вбили 17 людей, і серед них чотири дитини.

За його словами, «угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей».

Нагадаємо, Роберт Бровді родом із Закарпаття, він етнічний угорець. У соцмережах Мадяр звітував про удари по нафтопроводу «Дружба», нафтоперекачувальній станції в місті Унєча Брянської області та інших об'єктах на території росії.

