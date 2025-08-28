Угорщина заборонила в'їзд до Шенгенської зони командувачу СБС України: у чому причина

Після останнього удару українських дронів по нафтопроводу «Дружба» міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина забороняє в'їзд до країни командувачу української військової частини, яка здійснила цей «напад».



Сіярто зазначив, що Будапешт вважає кожну атаку на енергетичну безпеку «атакою на суверенітет».

У зв'язку з цим, за словами міністра, його країна вирішила «заборонити командиру військової частини, яка здійснила нещодавні надзвичайно серйозні атаки на нафтопровід „Дружба“, в'їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони».

Заборона буде діяти протягом найближчих років.

За словами угорського чиновника, нафтопровід «Дружба» має важливе значення для енергетичної безпеки Угорщини", без нього неможливо забезпечити країну сирою нафтою.

Він також заявив, що українські атаки «в першу чергу шкодять Угорщині та Словаччині, а не росії».

«Остання атака на нафтопровід „Дружба“ була надзвичайно серйозною. Вона була настільки серйозною, що ремонтні роботи тривали так довго, що нам майже довелося використовувати наші стратегічні, або аварійні, резерви», — сказав він.

Сіярто не назвав прізвище українського військового, але його назвав політичний директор угорського прем’єр-міністра Балаж Орбан, який підтвердив, що український військовий командир, якому Угорщина заборонила в’їзд за атаки на нафтопровід «Дружба» — це Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр».



Бровді родом із Закарпаття, він етнічний угорець. У соцмережах Мадяр звітував про удари по нафтопроводу «Дружба», нафтоперекачувальній станції в місті Унєча Брянської області та інших об'єктах на території росії.



Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга жорстко відреагував на рішення Угорщини заборонити в'їзд до країни командувачу СБС, відповідальному за атаку на нафтопровід «Дружба».

«Наскільки безсоромно публікувати таке після жорстокого нападу терористичної держави Росії. Петере, якщо російський нафтопровід для тебе важливіший за українських дітей, вбитих Росією сьогодні вранці, це моральний занепад. Угорщина стоїть на неправильній стороні історії», — написав Сибіга.

Він додав, що у справі заборони в’їзду Україна вживе дзеркальних заходів.

Нагадаємо, в ніч на 13 серпня 2025 року українські сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію «Унєча», яка забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 млн тонн сировини.

В ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє» (Тамбовська область, рф). Перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю було зупинено.

22 серпня Сили безпілотних систем ЗСУ втретє атакували нафтопровід «Дружба» в районі станції «Унеча» у Брянській області, який постачає нафту Словаччині та Угорщині.

