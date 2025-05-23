41.12 / 41.67 46.62 / 47.33
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

Как восстановить тюль и вернуть ей белизну: «секретный совет» от блогера Марины

18:06 23 мая 2025
Белоснежный тюль после стирки, фото depositphotos.com

Зима подходит к концу, и совсем скоро многие хозяйки начнут генеральную уборку перед весной, отмывая от зимней грязи окна и развешивая на них шторы и гардины.

Об этом напоминает известная эксперт по чистоте, блогер Марина Жукова.

«Вы уже готовы к приходу весны? — спрашивает она в шутку. — Если нет, то я иду к вам со своим секретным рецептом, как сделать тюль белее белого».

Начать стирку Марина советует с приготовления содового раствора, поскольку именно сода, а не соль позволяет отстирать тюль очень качественно.

РЕКЛАМА

Прежде чем стирать тюль, его нужно хорошо вытряхнуть от пыли. Лучше отбеливать тюль содой и лимонной кислотой.

По словам Жуковой, на 5 литров кипятка добавить 3 столовых ложки соды. Оставить в растворе занавеску на час. За это время сода выведет из ткани всю грязь. Затем постирать занавеску в стиралке. При этом для полоскания добавить немного крахмала. Эффект будет очень хорошим.

Если тюль не очень грязный, можно в тазик налить теплую воду, развести в ней 50 г стирального порошка и 2 столовые ложки соды. Замочить тюль в растворе на 30 минут. После замачивания постирать занавеску как обычно.

РЕКЛАМА

Можно еще отбелить тюль лимонной кислотой. Нужно два пакетика растворить в теплой воде и замочить тюль на два часа. Затем постирать как обычно. Тюль после такого замачивания станет очень белым.

Раньше мы рассказывали, как мелко порезать лук и не заплакать.

4560

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

"Газсети" напомнили о правилах заполнения платежки за газ. Фото Pixabay

Деньги с карты спишут, но оплату за газ не засчитают: украинцам напомнили о важном правиле

Унитаз, фото из открытых источников

Тереть до безумия больше не нужно: как легко избавиться от известкового налета в унитазе

Автоматы АК-12К та АК-12СК. Фото с t.me/zloyodessit/24392

ВПК рф похвастался новым автоматом: что о нем известно

Накипь в чайнике

Накипь в чайнике растворится без трения: эти простые способы вас приятно удивят

Следующий материал
Новости партнеров