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Как восстановить тюль и вернуть ей белизну: «секретный совет» от блогера Марины
Зима подходит к концу, и совсем скоро многие хозяйки начнут генеральную уборку перед весной, отмывая от зимней грязи окна и развешивая на них шторы и гардины.
Об этом напоминает известная эксперт по чистоте, блогер Марина Жукова.
«Вы уже готовы к приходу весны? — спрашивает она в шутку. — Если нет, то я иду к вам со своим секретным рецептом, как сделать тюль белее белого».
Начать стирку Марина советует с приготовления содового раствора, поскольку именно сода, а не соль позволяет отстирать тюль очень качественно.
Прежде чем стирать тюль, его нужно хорошо вытряхнуть от пыли. Лучше отбеливать тюль содой и лимонной кислотой.
По словам Жуковой, на 5 литров кипятка добавить 3 столовых ложки соды. Оставить в растворе занавеску на час. За это время сода выведет из ткани всю грязь. Затем постирать занавеску в стиралке. При этом для полоскания добавить немного крахмала. Эффект будет очень хорошим.
Если тюль не очень грязный, можно в тазик налить теплую воду, развести в ней 50 г стирального порошка и 2 столовые ложки соды. Замочить тюль в растворе на 30 минут. После замачивания постирать занавеску как обычно.
Можно еще отбелить тюль лимонной кислотой. Нужно два пакетика растворить в теплой воде и замочить тюль на два часа. Затем постирать как обычно. Тюль после такого замачивания станет очень белым.
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