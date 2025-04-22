«Перемирие» путина — это как объявить голодовку и тайком есть конфеты, — глава МИД Чехии

Несоблюдение россией режима прекращения огня во время объявленного путиним «пасхального перемирия» — это все равно, что голодать между завтраком и обедом и тайком есть конфеты. Так прокомментировал миротворческую инициативу путина министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Он также сомневается, хочет ли россия вообще закончить войну, пишет CNN.

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«Мы видим, что наступления продолжаются. Поэтому объявленное таким образом перемирие — это скорее медийный трюк, чем реальность», — сказал Липавский.

Он отметил, что россия также отказывается от 30-дневного прекращения огня, на которое Украина уже дала согласие.

«путин никогда на это не соглашался и стал выдвигать другие условия. Надо смотреть на реальность, а не на слова», — сказал министр.

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Он также сомневается, хочет ли россия вообще закончить войну.

«Если бы россия не хотела войны, она бы ее не начинала. Поэтому на данный момент единственный шанс Украины успешно защититься — чтобы россия не смогла достичь своих целей в военном плане. Мы видим, что им не удалось уничтожить Украину за три года. Но возможно, что возникнет ситуация, когда россия будет готова вести переговоры о прекращении огня», — сказал глава МИД Чехии.

Между тем в свежем «плане Трампа» по прекращению войны предполагается признание Крыма российским, передача ЗАЭС под контроль США и ослабление санкций против россии.

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