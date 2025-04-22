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Мир

«Перемирие» путина — это как объявить голодовку и тайком есть конфеты, — глава МИД Чехии

11:32 22 апреля 2025
Ян Липавский

Несоблюдение россией режима прекращения огня во время объявленного путиним «пасхального перемирия» — это все равно, что голодать между завтраком и обедом и тайком есть конфеты. Так прокомментировал миротворческую инициативу путина министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Он также сомневается, хочет ли россия вообще закончить войну, пишет CNN.

«Мы видим, что наступления продолжаются. Поэтому объявленное таким образом перемирие — это скорее медийный трюк, чем реальность», — сказал Липавский.

Он отметил, что россия также отказывается от 30-дневного прекращения огня, на которое Украина уже дала согласие.

«путин никогда на это не соглашался и стал выдвигать другие условия. Надо смотреть на реальность, а не на слова», — сказал министр.

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Он также сомневается, хочет ли россия вообще закончить войну.

«Если бы россия не хотела войны, она бы ее не начинала. Поэтому на данный момент единственный шанс Украины успешно защититься — чтобы россия не смогла достичь своих целей в военном плане. Мы видим, что им не удалось уничтожить Украину за три года. Но возможно, что возникнет ситуация, когда россия будет готова вести переговоры о прекращении огня», — сказал глава МИД Чехии.

Между тем в свежем «плане Трампа» по прекращению войны предполагается признание Крыма российским, передача ЗАЭС под контроль США и ослабление санкций против россии.

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