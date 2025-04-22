Заявление президента путина о «пасхальном перемирии» не случайно появилось после того, как СМИ опубликовали информацию о готовности США признать Крым российским, пишет The Guardian.

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По словам источников, США могут быть готовы дать путину стратегическую победу и признать российский контроль над полуостровом. В 2014 году российский спецназ захватил Крым, который путин аннексировал после фиктивного референдума. Дипломатическое признание со стороны США нарушило бы устав ООН и консенсус, достигнутый после 1945 г., о том, что страны не могут захватывать территории силой. Большинство государств, включая Великобританию, отказались признать незаконный захват Крыма россией.

Возможная уступка москве со стороны Белого дома, вероятно, вызовет критику бывших европейских союзников США и бешеную реакцию в Украине. На днях Дональд Трамп заявил, что США не могут «двигаться дальше», если не удастся договориться о мирном соглашении.

Переговоры об урегулировании должны продолжиться на этой неделе в Лондоне. Утечки информации свидетельствуют о том, что США настаивают на заключении выгодного для кремля соглашения, по которому россия оставит за собой оккупированные территории на юге и востоке Украины, а также Крым.

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В администрации Трампа также рассматривают возможность снятия санкций с москвы, сообщает New York Post. Зато Трамп усилил давление на Украину, фактически прекратив военную помощь и требуя долю от прибыльных минеральных богатств страны.

Очевидной тактикой россии является повторное выдвижение своих максималистских требований, одновременно усиливая наступление на поле боя. В переговорах со специальным посланником Трампа Стивом Виткоффом путин настаивал на устранении Зеленского, демилитаризации Украины и ее «нейтральном» статусе вне НАТО.

Мирное соглашение сработает только в том случае, если россияне перестанут воевать, заявили американские чиновники в интервью Bloomberg.

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«Переговоры будут безрезультатными, если кремль не согласится прекратить боевые действия. Предоставление Украине гарантий безопасности является неотъемлемой частью любого соглашения», — признал один из них.

Источник сообщил, что окончательное решение по Крыму еще не принято. Однако после последнего предложения США по мирному соглашению путин, несмотря на «перемирие», еще больше усилил атаки на украинских мирных жителей и инфраструктуру.

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