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Спорт

Экс-футболист «Динамо» сделал предложение красавице-гимнастке (фото)

9:54 22 апреля 2025
Алина Гиоева и Андрей Цуриков

Украинский футболист Андрей Цуриков, гол которого помог «Колосу» сенсационно обыграть «Шахтер» (4:2), сделал предложение руки и сердца своей красавице-возлюбленной — мастеру спорта по художественной гимнастике Алине Гиоевой. Девушка, которая моложе 32-летнего защитника на 10 лет, ответила согласием.

«Миллион раз ДА!» — написала Алина в соцсети Instagram, разместив трогательные фото.

Добавим, что пара вместе с ноября 2024 года, и Алина активно поддерживает Цурикова на матчах.

Напомним, что воспитанник запорожского «Металлурга» Андрей Цуриков до перехода в «Колос» выступал за «Динамо», «Говерлу», «Александрию», «Днепр-1», «Металлист», а также за греческий «Левадиакос» и чешский «Яблонец». В составе молодежной сборной Украины защитник провел 20 матчей и забил 2 мяча.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обладатель «Золотого мяча» позвал замуж известную певицу.

Фото Instagram

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