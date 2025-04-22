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Деньги

Налог на пенсию: эксперт объяснил, стоит ли переживать получателям

10:44 22 апреля 2025
Налог на пенсию в Украине был отменен в 2018 году. Фото Pixabay

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин, ранее объяснявший, как можно увеличить сумму выплат, изменив вид пенсии, опроверг информацию о том, что определенные пенсионные выплаты облагаются налогом.

Как пишет «На пенсии», эксперт отреагировал на публикации в сети по налогообложению пенсий, размер которых превышает три минимальные зарплаты. По его словам, авторы, запустившие этот слух, могли ссылаться на старое разъяснение Государственной налоговой службы, не проверив его. «Но оно предоставлялось еще в 2015 году со ссылкой на действовавший на то время Налоговый кодекс Украины», — отметил Сергей Коробкин и добавил, что в настоящее время в Украине пенсионеры не платят налог на пенсию.

По его словам, еще в 2018 году Конституционный суд признал налогообложение пенсионных выплат неконституционным, после чего соответствующий налог был исключен из Налогового кодекса.

Впрочем, есть одна категория пенсионеров, уплачивающая налоги. Речь идет о людях, достигших пенсионного возраста, но продолжающих работать и получать зарплату, которая, естественно, облагается налогом. Это 18% - налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% - военный сбор.

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Напомним, что некоторым из работающих пенсионеров в апреле проиндексировали выплаты. Речь идет о тех пенсионерах, предыдущий перерасчет выплат которым был произведен два года назад, а также о тех, кому 24 месяца назад назначили пенсию.

Фото Pixabay

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