После визита Зеленского: над королевской резиденцией ввели бесполетную зону

Над поместьем Сандрингем была введена бесполетная зона после того, как в прошлом месяце в этом районе заметили беспилотники во время визита Владимира Зеленского в королевскую резиденцию. Службы безопасности обратились с просьбой об ограничениях, которые были введены для защиты «членов королевской семьи и других высокопоставленных лиц», через несколько дней после того, как король Чарльз принял украинского президента 2 марта в поместье Норфолк. Они вступили в силу чуть более чем через неделю, 10 марта, пишет The Guardian.

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Это было сделано после того, как беспилотники были замечены над поместьем и вызвали угрозу безопасности после прибытия Зеленского. Известно, что один беспилотник был отслежен до мужчины, который сидел в машине неподалеку, а другой — до фотографа. Сообщается, что другие дроны считаются пропавшими без вести.

Министр транспорта Хайди Александер подписала приказ, запрещающий летать самолетам на высоте ниже 600 метров в Сандрингеме «из соображений общественной безопасности» и для обеспечения безопасности «королевской семьи и других высокопоставленных лиц, которые останавливаются или посещают Сандрингем».

В распоряжении указано: «Эти правила накладывают ограничения на полеты в окрестностях Сандрингем-хауса, Норфолк».

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Королевские рейсы, самолеты посетителей, а также полиция и экстренные службы освобождаются от приказа.

Напомним, что принц Гарри тайно посетил Украину. Во время визита принцу вручили непростую пасхальную корзину, чтобы показать цену, которую платит Украина.

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