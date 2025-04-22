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Деньги

Электронные кошельки и банковские сейфы поставят под контроль: налоговая вот-вот передаст законопроект в ВР

15:34 22 апреля 2025
банковский сейф. Фото с сайта https://advokatpost.com/

В последнее время серьезно встал вопрос о сохранении банковской тайны для украинцев. Его продолжением стал законопроект о создании реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, администрировать который будет Налоговая служба, а банки, эмитенты электронных денег, обяжут направлять в налоговую информацию об открытии, закрытии счетов или электронных кошельков

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета», отмечая, что документ получил одобрение Кабина. В рамках законопроекта фактически будет прекращено действие банковской тайны.

В частности, Государственная налоговая служба будет выступать держателем и администратором реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Она будет получать информацию от банков, то есть де-факто налоговики получат доступ к банковской тайне.

Соответствующий законопроект «об обеспечении соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» согласовал Кабмин. В скором времени его зарегистрируют в Верховной Раде, которая должна будет за него проголосовать. Сам законопроект был разработан еще в октябре самой Государственной налоговой службой и спустя полгода попал на рассмотрение правительства.

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Как писали ранее «ФАКТЫ», народные депутаты Украины от «Слуги народа» предложили ввести для украинцев обязанность ежегодно подавать налоговую декларацию.

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