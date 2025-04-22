Украинцев предупредили о проблемах будущей зимой: дело не в электроэнергии и возможных обстрелах

Хотя летом украинцам не грозит подорожание природного газа, уже осенью с ним могут возникнуть проблемы. Речь может пойти о его нехватке для отопительного сезона 2025−2026 годов.

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Так, как свидетельствую данные Gas Infrastructure Europе, в подземных газохранилищах Украины осталось 0,68 млрд кубометров газа, что является самым низким показателем за всю историю. Это составляет 2,22% от всех максимально возможных запасов газа в подземных хранилищах, тогда как в 2024 году показатель был равен 11,12%.

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, в 2021 году Украина закачала в подземные хранилища стандартные объемы газа, что при падении его потребления почти на 40% позволило продержаться почти три года. Удары оккупантов по газовой инфраструктуре привели к утрате доступа к до 40% газодобычи, и как итог — нынешним минимальным запасам голубого топлива.

Как утверждает Александр Харченко, для стабильного следующего отопительного сезона необходимо закупить 4−4,5 млрд кубометров газа, а в случае холодной зимы — еще плюс 1−2 млрд. Это будет стоить до $ 2,5 млрд, однако у «Нафтогаза» есть всего $ 400−450 млн.

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«В случае оперативного проведения клиринга и так называемой „прогонки“ компенсаций — от Кабинета Министров до компаний теплоэнергетики, далее в „Нафтогаз“ и обратно — может быть дополнительно высвобождено до $ 1,5 млрд собственных ресурсов», — говорит эксперт.

«Нафтогаз» должен начать закачку газа не позднее июля, потому что объемы импорта газа через западную границу — достаточные, но не безграничные.

Между тем, как ранее писали «ФАКТЫ», украинские потребители могут получить скидку от НАК «Нафтогаз Украины».

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Фото pixabay

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