Поменять техпаспорт можно в два клика: «Дія» запускает новый сервис для автомобилистов

Онлайн-сервис по сдаче экзаменов на водительские права в приложении «Дія» только планируется, а вот услуга по замене техпаспорта транспортного средства буквально в несколько кликов уже проходит бета-тестирование.

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В команде «Дії» призывают автовладельцев приобщиться к тестированию, зарегистрировавшись на портале.

Принять участие в тестировании могут граждане в возрасте от 18 лет, имеющие верифицированную карточку налогоплательщика (РНОКПП) и биометрический документ в «Дії», а также владельцы автомобиля, имеющие свидетельство о регистрации траспорного средства в «Дії».

Таким образом, можно будет заменить утраченный или поврежденный техпаспорт без поездок в сервисные центры.

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Напомним, что ранее Кабмин разрешил внутренним переселенцам сообщать через «Дію» об изменении места жительства; возвращение домой; выезд за границу на постоянное место жительства или об отказе от справки ВПЛ .

Фото со страницы «Дії» в соцсетях

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