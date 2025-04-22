Поменять техпаспорт можно в два клика: «Дія» запускает новый сервис для автомобилистов
Онлайн-сервис по сдаче экзаменов на водительские права в приложении «Дія» только планируется, а вот услуга по замене техпаспорта транспортного средства буквально в несколько кликов уже проходит бета-тестирование.
В команде «Дії» призывают автовладельцев приобщиться к тестированию, зарегистрировавшись на портале.
Принять участие в тестировании могут граждане в возрасте от 18 лет, имеющие верифицированную карточку налогоплательщика (РНОКПП) и биометрический документ в «Дії», а также владельцы автомобиля, имеющие свидетельство о регистрации траспорного средства в «Дії».
Таким образом, можно будет заменить утраченный или поврежденный техпаспорт без поездок в сервисные центры.
Напомним, что ранее Кабмин разрешил внутренним переселенцам сообщать через «Дію» об изменении места жительства; возвращение домой; выезд за границу на постоянное место жительства или об отказе от справки ВПЛ .
Фото со страницы «Дії» в соцсетях43
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