Как увеличить размер пенсии на 50%: что для этого нужно сделать

Чтобы получать повышенную пенсию, не обязательно зарабатывать больше средней заработной платы по стране. Можно увеличивать размер своей будущей пенсии на 0,5%-0,75% ежемесячно, продолжая работать уже имея право на отдых.

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Об этом сообщают «Новини Live», со ссылкой на отечественное законодательство. В частности, статья 29 закона Украины «Об общеобязательном пенсионном страховании» позволяет увеличивать свою пенсию ежемесячно.

Так, согласно закону пенсионные выплаты граждан могут быть увеличены, если по собственному желанию они откажутся от выхода на заслуженный отдых, а взамен решат работать дальше. Для таких случаев прописаны условия, которые необходимо выполнить относительно собственного страхового стажа. Если человек откажется от пенсии в 60 лет, а оформит в 65 лет, то государство гарантирует немалое повышение.

Так, более поздний выход на пенсию позволит иметь такой дополнительный процент к сумме пенсии:

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отсрочка выхода на заслуженный отдых до пяти лет — доплатят по 0,5% за каждый месяц;

отсрочка выхода на пенсию свыше пяти лет — начислят по 0,75% за каждый месяц.

В итоге добросовестные граждане по собственной инициативе могут увеличить пенсии на 50%, если выйдут на заслуженный отдых на пять лет и семь месяцев позже. Так, если при выходе на пенсию в 60 лет пенсионер мог претендовать на выплаты в 4000 гривен, то при выходе в 65 лет и 7 месяцев это будет уже 6000 гривен.

Как писали ранее «ФАКТЫ», несмотря на заявления властей о мартовской индексации пенсий на 11,5%, в реальности они выросли в среднем на 9,6%.

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