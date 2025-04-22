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Членский билет Папы Римского ФК «Сан-Лоренсо» предсказал возраст и даже время смерти понтифика (фото)

16:01 22 апреля 2025
Папа Римский Франциск с футболкой ФК "Сан-Лоренсо"

Папа Римский Франциск, скончавшийся накануне после продолжительной болезни, был ярым поклонником аргентинского футбольного клуба «Сан-Лоренсо», и его серийный номер на членской карточке предсказал возраст и даже время смерти понтифика.

На вышеупомянутой членской карточке был указан номер 88235, который аргентинцы быстро связали с его кончиной. Число 88 обозначает его возраст на момент смерти, а 235 — время его кончины в Аргентине (2:35, в Ватикане — 7:35).

Еще будучи архиепископом Буэнос-Айреса, урожденный Хорхе Марио Бергольо и будущий Папа Римский Франциск открыто поддерживал клуб «Сан-Лоренсо» и стал его членом. Хотя после того, как 15 июля 1990 года он дал обет Богоматери горы Кармель, понтифик перестал смотреть телевизор, и результаты матчей «Сан-Лоренсо» и сборной Аргентины ему сообщала охрана.

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«Он никогда не был лишним и всегда был одним из наших, — говорится в сообщении аргентинского клуба. - Ворон (прозвище ФК „Сан-Лоренсо“. — Авт.) в детстве и в зрелом возрасте. Ворон как священник и кардинал… Ворон как Папа. Он всегда передавал свою страсть болельщикам: когда он ходил на старый стадион Gasómetro, чтобы увидеть команду, когда он конфирмовал Анхелито Корреа (игрока „Сан-Лоренсо“. — Авт.) в часовне Ciudad Deportivo, когда его с полным счастьем навещали друзья клуба в Ватикане. Участник 88235. От Хорхе Марио Бергольо к Франциску одно никогда не менялось: его любовь к болельщикам. С глубокой болью из Сан-Лоренсо мы говорим Франциску: прощайте, спасибо и покойтесь с миром! Мы будем вместе навсегда».

Кстати, президент футбольного клуба «Сан-Лоренсо» (12-кратный чемпион Аргентины и обладатель Кубка Либертадорес) Марсело Моретти подтвердил, что строящийся стадион будет носить имя покойного Папы Франциска, в знак вечной памяти о нем — своем преданном болельщике.

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«Это очень печальный день для всех нас», — написал Моретти в открытом письме. Он вспомнил визит к Папе в 2024 году, когда Франциск благословил будущее сооружение и дал добро на именование стадиона в свою честь. Папа, болевший за команду с 9 лет, также подписал футболку «Сан-Лоренсо», которая будет выставлена в главном зале стадиона после его открытия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист-«безбожник» Златан Ибрагимович наведался к Папе Римскому с подарками.

Фото ФК «Сан-Лоренсо»

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