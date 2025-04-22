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Шоу-бизнес

Мое сердце разрывается: на войне погиб друг Эктора Хименеса-Браво

16:52 22 апреля 2025
Эктор Хименес-Браво и Олег Шулипа

Известный шеф-повар, постоянный судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, которого возмутили украинцы, сообщил о смерти своего товарища. На странице в социальной сети Эктор выложил фотографию вместе с погибшим воином Олегом Шулипой и постом об их знакомстве. Эктор добавил, что «война забирает лучших».

«Вчера на поле боя, защищая Украину и каждого из нас, погиб герой и настоящий воин — Олег Шулипа, — написал Хименес-Браво. — Зимой Олег приехал ко мне — искренний, светлый, с благодарностью за помощь со сборами… Но, на самом деле, это мы благодарны ему. За силу. За мужество. За то, что стал щитом для страны.

Эта проклятая война забирает лучших. Но память об Олеге будет жить вечно в наших сердцах. И мы никогда не забудем и не простим врагу то, что он делает с украинцами. Слава герою и вечная память воину".

Сообщение Эктора поддержали в комментариях, поблагодарив защитников Украины.

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«Наш Олежик», — отреагировала сестра Алина.

«Я даже не могу представить боль потери брата, — ответил ей Эктор. — Мое сердце разрывается за тебя. Олег был настоящим украинским героем, память о нем будет вечной».

«Вечная память Герою Украины», — добавили в комментариях.

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«Очень жаль, видно, что очень светлый и искренний человек, вечная память герою», — написали в сети.

«Спасибо за ваши слова, ему было бы приятно, — написала жена Олега Анна. — Он был сильным и мужественным. Он заслуживает того, чтобы все знали, что он герой. Который отважно защищал нашу страну все эти годы».

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Ранее на войне погиб продюсер культовых шоу.

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