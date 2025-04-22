В рамках акции «Сыновей политиков — на фронт!» были собраны средства для возвращения в Украину сына Петра Порошенко Алексея. Однако, из-за его нежелания возвращаться на Родину средства потратили на ремонт военных авто для экипажей БПЛА, а один из дронов-камикадзе иронично назвали «Алешей». Об этом сообщил украинский военный Алексей «Сталкер».

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В рамках акции «Сыновей политиков — на фронт!» военные собрали средства на билет домой для сына Петра Порошенко — Алексея, который сейчас находится за границей и уклоняется от службы в ВСУ.

«У Алексея — беда: отец переписал на него более миллиарда долларов, но из-за уклонения от ВСУ все его имущество арестовали», — сообщил военный Алексей «Сталкер».

Однако, несмотря на собранные средства, младший Порошенко, по словам «Сталкера», не спешит возвращаться в Украину, зато вместе с братом Михаилом проводит время в британских ресторанах и клубах.

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«Он так сильно переживает за Украину, что его невозможно сдвинуть с места. Он вместе с братом Мишей буквально застрял в лондонских ресторанах. Или же просто занят — танцует в ночных клубах под песни российских исполнителей, крича: „русские в Лондоне!“», — саркастически добавил Алексей «Сталкер».

Поэтому собранные средства военные решили использовать для ремонта автомобилей военных экипажей. В свою очередь, бойцы экипажей БпЛА иронично назвали один из беспилотников-камикадзе «Алешей».

«Ребята пошутили и назвали один из камиков в честь Алексея Порошенко — „Алеша“. Если повезет, „Алеша“ влетит в п. рскую буханку или блиндаж. Сложится удивительная ситуация: дрон отвоюет больше, чем тот, в чью честь его назвали», — подчеркнул «Сталкер».

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Также военный обратился к Петру Порошенко с призывом прекратить пиариться на войне, и предложил ему поехать к сыновьям за границу.

«Петр Алексеевич, вы прячете своих сыновей-уклонистов по заграницам, а сами пиаритесь на крови украинцев! Не смейте этого делать! Лучше езжайте к сыновьям в Лондон — мы вам соберем на билет. В один конец», — резюмировал военный.

Как сообщалось, у народного депутата Порошенко были вынуждены признать его военнообязанного сына Алексея уклонистом, фактически подтвердив нарушение им закона о мобилизации. Сделано это было ради снятия ареста имущества Порошенко-младшего за игнорирование им повесток.

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