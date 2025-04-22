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Дженнифер Энистон рассказала, как преодолела чрезвычайный страх

21:31 22 апреля 2025
Дженнифер Энистон рассказала, как преодолела чрезвычайный страх

Актриса Дженнифер Энистон, недавно показавшая свою тренировку в домашнем спортзале, откровенно рассказала, что очень боялась летать. В новом интервью звезда, известная тем, что любит отдыхать, открыла секреты, как преодолела этот страх.

«Я очень боялась летать», — сказала она изданию и добавила, что почему-то имеет привычку стучать по борту самолета правой ладонью и ступать на самолет правой ногой.

Энистон также рассказала, что хотела бы посетить Японию и Мальдивы, которые являются двумя направлениями, где она никогда не была, и она сказала, что предпочитает места у прохода, чем у окна, когда она летит, пишет entertainmentnow.com.

Однако Энистон также отметила, что работает над страхом.

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«Но в последнее время я занимаюсь гипнозом, и одно из требований — устранить все эти предрассудки, — сказала она изданию. — Я не делаю ничего правой рукой, правой ногой — и теперь это потрясающе хорошо!»

Также Энистон использует другие методы, чтобы избавиться от своего страха перед полетом.

«Хорошая медитация может вам помочь», — сказала актриса, добавив, что она также встает, чтобы походить и потянуться.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Дженнифер Энистон потрясена тайной свадьбой бывшего мужа и направила ему сообщение.

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Фото Getty Images

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