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Деньги

Курс доллара падает: и снова причина в действиях Трампа

14:22 23 апреля 2025
Трамп и падение доллара. Коллаж ФАКТОВ

Начавшееся в середине апреля падение курса доллара по отношению к мировым валютам, продолжается. Но если раньше причиной тому были высокие торговые пошлины, введенные в США решением президента Дональда Трампа, то теперь причина другая, но также не обошлось без главы США.

Об этом сообщает издание Reuters, по данным которого причиной стала политика Дональда Трампа по отношению к руководителю Центрального банка США — Федеральной резервной системы. Президент США усилил критику в адрес главы ФРС Джерома Пауэлла.

Более того, Дональд Трамп назвал главу ФРС «крупным неудачником» и потребовав от него снизить процентные ставки «НЕМЕДЛЕННО», иначе возникнет риск замедления экономики. Следствием подобного отношения и конфликта может стать увольнение Джерома Пауэлла, что грозит обрушить курс доллара.

Вместе с тем уже сегодня курс доллара по отношению к евро упал до трехлетнего минимума — до 1,15 доллара за евровалюту. Отразилось это и на курсе американской валюты в Украине — его официальный курс упал на 2 копейки за сутки — до 41,37 грн в сравнении с 21 апреля.

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Вместе с тем «ФАКТЫ» сообщали, что на текущей неделе с 21 по 27 апреля доллар может падать еще и по причине пасхальных праздников в Украине.

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