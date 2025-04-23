Курс доллара падает: и снова причина в действиях Трампа

Начавшееся в середине апреля падение курса доллара по отношению к мировым валютам, продолжается. Но если раньше причиной тому были высокие торговые пошлины, введенные в США решением президента Дональда Трампа, то теперь причина другая, но также не обошлось без главы США.

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Об этом сообщает издание Reuters, по данным которого причиной стала политика Дональда Трампа по отношению к руководителю Центрального банка США — Федеральной резервной системы. Президент США усилил критику в адрес главы ФРС Джерома Пауэлла.

Более того, Дональд Трамп назвал главу ФРС «крупным неудачником» и потребовав от него снизить процентные ставки «НЕМЕДЛЕННО», иначе возникнет риск замедления экономики. Следствием подобного отношения и конфликта может стать увольнение Джерома Пауэлла, что грозит обрушить курс доллара.

Вместе с тем уже сегодня курс доллара по отношению к евро упал до трехлетнего минимума — до 1,15 доллара за евровалюту. Отразилось это и на курсе американской валюты в Украине — его официальный курс упал на 2 копейки за сутки — до 41,37 грн в сравнении с 21 апреля.

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Вместе с тем «ФАКТЫ» сообщали, что на текущей неделе с 21 по 27 апреля доллар может падать еще и по причине пасхальных праздников в Украине.

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