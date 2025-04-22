Для одной из категорий военнообязанных отменят отсрочку от мобилизации: кого это касается

В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, украинцам с долгами больше не стоит надеяться на автоматическую отсрочку. Правительство приняло решение усилить проверку данных мужчин, подающих заявки на отсрочку от мобилизации. Теперь реестр «Оберег» будет синхронизирован с Единым реестром должников. Если система обнаружит, что у человека непогашенный долг — например, по алиментам — подача на отсрочку будет автоматически отклонена.

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Даже несколько просроченных платежей могут заблокировать доступ к онлайн-сервисам отсрочки.

Отметим, ранее заявки на отсрочку рассматривались по отдельной процедуре, а финансовые обязательства не влияли напрямую на решение. Теперь же автоматическая проверка через объединение баз позволит оперативно выявлять нарушителей и должников.

Как писали «ФАКТЫ», Кабмин подал в парламент законопроект № 13193, предусматривающий обновление статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Целью этой инициативы является исключение использования образования как легального основания во избежание мобилизации.

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