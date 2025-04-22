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Общество и люди

Кабмин хочет лишить отсрочки от мобилизации студентов старше 25 лет

15:18 22 апреля 2025
Кабмин хочет лишить студентов старше 25 лет отсрочки

В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, Кабмин подал в парламент законопроект № 13193, предусматривающий обновление статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Целью этой инициативы является исключение использования образования как легального основания для избежания мобилизации.

Как отмечается в пояснительной записке, этот законопроект блокирует возможность манипуляций с правом на образование с целью избежать воинского долга, а также определяет право на отсрочку от мобилизации для преподавателей с научными степенями. Также он содержит нормы, способствующие содействию сокращению бюджетных расходов, связанных с судебными процессами по мобилизации соискателей образования.

Согласно тексту законопроекта, студенты, которые поступили на учебу после достижения 25-летнего возраста, теряют право на отсрочку.

В правительстве обратили внимание на ситуацию, когда многие мужчины призывного возраста с уже полученным образованием поступали в учебные заведения в 2022—2024 годах для получения дипломов того же или низшего образовательного уровня. Поэтому стремительно возросло количество студентов среди лиц старше 25 лет, что оказывает дополнительное давление на образовательную инфраструктуру и затрудняет реализацию мобилизационных планов.

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Как писали «ФАКТЫ», в Украине получили распространение схемы для уклонистов, к которым причастны народные депутаты.

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