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Гороскоп

Овнам не стоит торопиться, а у Львов возможны проблемы с памятью: гороскоп на среду, 23 апреля

19:51 22 апреля 2025
Гороскоп на 23 апреля 2025 года для всех знаков Зодиака - Фото: https://ua.depositphotos.com

Астрологи, которые ранее назвали знаки Зодиака, которым повезет в ближайшие дни, составили гороскоп на среду, 23 апреля, информирует ТСН.

Козерог
Козерогам не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь. Лучше предоставить другому человеку самому решать, как поступить.

Водолей
Водолеям вместо отдыха лучше чередовать смену рода деятельности: от умственного труда нужно переходить к физическому, а потом обратно.

Рыбы
Рыбам желательно общаться лишь с приятными им людьми. Только так им удастся сохранить хорошее настроение и ровный эмоциональный фон на протяжении всего дня.

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Овен
Овнам, чем бы они не занимались, нужно постараться не торопиться. В спешке они все равно не смогут достичь желаемого результата.

Телец
Тельцам не стоит навязывать жизненный и профессиональный опыт другим. У окружающих жизненные обстоятельства могут быть иного свойства и советы могут оказаться вредными.

Близнецы
Близнецам нужно быть осторожными в отношениях с работодателем. В этот день есть риск, что начальство может неправильно их понять и принять ошибочные кадровые решения.

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Рак
Ракам не стоит заниматься профессиональными делами. Их лучше перенести на пару дней, а этот день посвятить уборке в доме.

Лев
Львам в это время будет тяжело даваться запоминание различной информации. Поэтому в этот день не стоит посещать курсы или семинары.

Дева
Девам не стоит браться за решение серьезных задач. Если есть возможность, то лучше отказаться от работы, и заняться составлением планов на будущее.

Весы
Весам лучше потратить время для налаживая отношений с людьми, с которыми они находятся в ссоре. Им нужно сделать шаг навстречу.

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Скорпион
Скорпионам нужно отказаться от едких замечаний и иронии в адрес окружающих их людей. Они могут показаться другим людям злыми и обидными.

Стрелец
Стрельцам нужно посвятить день незначительным домашним хлопотам. От серьезных дел в этот день лучше отказаться.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астролог Анджела Перл назвала три знака Зодиака, которым будет везти в работе и личной жизни до конца апреля.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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