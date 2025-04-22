Овнам не стоит торопиться, а у Львов возможны проблемы с памятью: гороскоп на среду, 23 апреля

Астрологи, которые ранее назвали знаки Зодиака, которым повезет в ближайшие дни, составили гороскоп на среду, 23 апреля, информирует ТСН.

Козерог

Козерогам не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь. Лучше предоставить другому человеку самому решать, как поступить.

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Водолей

Водолеям вместо отдыха лучше чередовать смену рода деятельности: от умственного труда нужно переходить к физическому, а потом обратно.

Рыбы

Рыбам желательно общаться лишь с приятными им людьми. Только так им удастся сохранить хорошее настроение и ровный эмоциональный фон на протяжении всего дня.

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Овен

Овнам, чем бы они не занимались, нужно постараться не торопиться. В спешке они все равно не смогут достичь желаемого результата.

Телец

Тельцам не стоит навязывать жизненный и профессиональный опыт другим. У окружающих жизненные обстоятельства могут быть иного свойства и советы могут оказаться вредными.

Близнецы

Близнецам нужно быть осторожными в отношениях с работодателем. В этот день есть риск, что начальство может неправильно их понять и принять ошибочные кадровые решения.

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Рак

Ракам не стоит заниматься профессиональными делами. Их лучше перенести на пару дней, а этот день посвятить уборке в доме.

Лев

Львам в это время будет тяжело даваться запоминание различной информации. Поэтому в этот день не стоит посещать курсы или семинары.

Дева

Девам не стоит браться за решение серьезных задач. Если есть возможность, то лучше отказаться от работы, и заняться составлением планов на будущее.

Весы

Весам лучше потратить время для налаживая отношений с людьми, с которыми они находятся в ссоре. Им нужно сделать шаг навстречу.

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Скорпион

Скорпионам нужно отказаться от едких замечаний и иронии в адрес окружающих их людей. Они могут показаться другим людям злыми и обидными.

Стрелец

Стрельцам нужно посвятить день незначительным домашним хлопотам. От серьезных дел в этот день лучше отказаться.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астролог Анджела Перл назвала три знака Зодиака, которым будет везти в работе и личной жизни до конца апреля.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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