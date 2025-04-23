Выбирайте правильный путь: продюсер Верки Сердючки посоветовал молодым артистам, как стать известными
Продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин, недавно порадовавший поклонников «известной проводницы» фотоснимком Андрея Данилко, сделанным в далеком 1995 году, работает в шоу-бизнесе всю свою жизнь. Поэтому имеет полное нравственное право «поучать» своих молодых коллег секретам профессии.
В частности, в социальной сети Никитин решил поговорить о влиянии стриминговых платформ на популярность исполнителей.
«Каждый музыкант в мире стремится быстро расти в стримах — в просмотрах и прослушиваниях своих треков. И каждый день все борются над решением этого вопроса» , — написал Никитин.
В то же время увеличение количества стримов, особенно происходящее на платной основе, не имеет ночного общего с построением яркой профессиональной музыкальной карьеры, считает Никитин.
«Существует только один способ, как систематически доносить свою музыку до миллионов сердец слушателей и формировать мощный круг настоящих фанов — это строить мощный и успешный музыкальный бренд!» — написал Никитин и опубликовал архивное фото, на котором держит за руку Андрея Данилко — тем самым намекая: посмотрите, и убедитесь, кто прав.
А перед этим продюсер поразил фотографией с другой бывшей подопечной — Ириной Билык.144
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