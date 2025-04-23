Мольфар Макс Гордеев обещает невероятное счастье: специалист сделал предсказание на ближайшие три дня

Мольфар Макс Гордеев, часто предупреждающий украинцев о «коридорах затемнений» и других угрожающих астрологических явлениях, решил помочь соотечественникам, но предупредил, что помощь получат только те, кто всерьез воспримут его слова.



«Я знаю, что вы вряд ли в это поверите, но через три дня ровно через три дня. Вы станете самым счастливым человеком на свете, потому что вас ожидает невероятное счастье. Я знаю, что вы не тот человек, который верит во все эти чудеса, но верьте мне. Но это действительно сработает. И это будут и финансовые какие-то блага», — сказал он.

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«Я вижу, что какие-то люди будут к вам приходить с хорошей положительной энергетикой. И вам будет даже казаться, что вы этого не заслуживаете. Но поверьте мне, вы как никто этого на сдачу заслужили и вы получите все это» , — уверяет экстрасенс.

Похоже, что мольфар делает расчет на то, что когда человек поверит в высшие силы, то природа и Вселенная помогут ему реализовать обещанное.

«Помните, что энергия должна приниматься. Не надо говорить, я этого не заслуживаю. Все принимайте и увидите, через три дня люди будут вам давать какие-то подарки, какие-то будут вам предложение делать, вы обязательно соглашаетесь» , — призывает мольфар.

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Тем же, кто готов проверить его, господин Гордеев предлагает перед тем, как садиться за руль машины, проговорить заклинание «Я принимаю».

«Если откажетесь, скажете нет — все, финансовый поток, закрыто, раз и навсегда, как минимум год вы будете в несчастье. Поэтому обязательно соглашаемся на все, что вам предлагают», — предупреждает Гордеев.

«Ну что, друзья, проверим? «, — предлагают (вероятно, в шутку) авторы информации. Хотя, возможно, у кого-то и сработает.

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Тем временем коллеги киевского мольфара уже выяснили, какие знаки Зодиака скоро получат заслуженное вознаграждение .

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