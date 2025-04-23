Почти два десятка сотрудников НАБУ попали в громкий коррупционный скандал: их декларации с криптовалютой содержат недостоверные или фейковые данные. Журналисты предполагают, что сотрудники НАБУ занимаются махинациями, скрывая в криптокошельках миллионы коррупционных денег, — говорится в расследовании «Українських новин».

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«Результаты исследования деклараций детективов НАБУ, в среднем зарабатывающих от 100 тыс. грн в месяц, ошеломляют. Всего мы нашли 23 декларации „набушников“, содержащие упоминания о криптовалюте. В 15 (!) были указаны недостоверные данные, а еще в двух — скрытые адреса криптокошельков, из-за чего их невозможно проверить. Судя по декларациям детективов, можно предположить, что сотрудники НАБУ, создававшегося для защиты государства от коррупционеров, сами начали заниматься махинациями, скрывая в криптокошельках миллионы коррупционных денег», — говорится в материалах расследования.

Нарушений с криптой на самую большую сумму журналисты нашли у старшего детектива НАБУ Александра Р-ва: его жена в 2016 году якобы приобрела биткоинов более чем на 1 млн долларов в сегодняшних ценах.

«Согласно сервисам отслеживания транзакций в сети Bitcoin, с этим криптокошельком не производилось никаких операций. Более того, он не регистрировался в сети Bitcoin. Из остальных кошельков BTC, указанных в декларации, также не осуществлялось никаких операций», — пишут «Українські новини».

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Также, отмечают «Українські новини», с серьезными нарушениями задекларировал крипту на крупную сумму старший детектив Станислав Б-ан, недавно ставший героем скандальных хроник из-за интимных отношений с ключевым свидетелем по одному из дел, которое он ведет.

«Согласно декларации, Б-ан приобрел крипты на сумму 1,39 млн грн, а продал — на 1,32 млн грн. Очень похоже на легализацию коррупционных средств: в несуществующий кошелек сначала будто бы завели средства (никто не может проследить), а потом вывели — на карточку, например. Так ниоткуда появилось более миллиона гривен. Кроме того, Б-ан в течение года купил ценные бумаги более чем на 1 млн 270 тыс. грн. То есть человек с зарплатой госслужащего, не моргнув глазом, накупил виртуальных активов на 2,5 млн грн», — сообщают «Українські новини».

Третьим в списке нарушителей в журналистском расследовании является старший детектив Александр М-ев, задекларировавший покупку крипты на сумму 820 тыс. грн в один день, а в следующий — ее продажу на 757 тыс. грн.

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«Как и у Б-ана, смахивает на легализацию коррупционных средств. Кому или от кого и за что они получены, должны выяснить правоохранители и НАПК. И еще одно совпадение с предыдущей позицией антирейтинга: М-ев приобрел ценные бумаги на 2,2 млн грн. Это при той же зарплате госслужащего, что и у Б-ана», — сообщили авторы расследования.

В целом, говорится в материале «Українських новин», о фейковости виртуальных активов Б-ана и М-ева свидетельствует скорость приобретения и продажи ими крипты. А главное, у них обоих — вопреки требованиям НАПК — отсутствуют данные об адресах криптокошельков.

Другие участники антирейтинга также задекларировали средства на фейковых кошельках — на них фигурируют суммы до 1 млн гривен. По мнению журналистов-расследователей, их криптовалюта ждет своего стремительного роста в будущем.

Авторы расследования считают, что этот и ряд других скандалов в последние месяцы окончательно могут дискредитировать НАБУ как структуру борьбы с коррупцией.

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Как сообщалось ранее, известный юрист Ростислав Кравец призвал ликвидировать НАБУ, поскольку оно покрывает приближенных лиц, подрывающих независимость и суверенитет Украины.

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