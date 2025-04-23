В Турции произошло мощное землетрясение: что известно

В среду, 23 апреля, в Турции, которая находится в сейсмически активной зоне, произошло землетрясение.

По данным euronews, землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло в столице — Стамбуле. Отмечается, что это одно из сильнейших землетрясений, произошедших в 16-миллионном мегаполисе за последние годы.

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Также подземные толчки ощущались в большинстве городов Мраморного региона. Это привело к появлению трещин на стенах зданий и повреждению старых построек.

Землетрясение вызвало кратковременную панику среди населения. Люди вышли на улицы. Местная телекомпания TGRT сообщила об одном человеке, который получил травмы, спрыгнув с балкона во время землетрясения.

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Руководитель МВД Али Ерликая написал на своей странице в X, что подземные толчки также ощущались в соседних провинциях.

По данным геологической службы США, очаг землетрясения располагался на глубине менее 10 км, а эпицентр — примерно в 40 км юго-западнее Стамбула, в Мраморном море.

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Напомним, в феврале 2023 года в Турции произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 разрушили или повредили сотни тысяч зданий в 11 южных и юго-восточных провинциях Турции. Тогда погибли более 53 тысяч человек. Еще 6 тысяч человек погибли в северных районах соседней Сирии.

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