«Мой оберег»: популярная шеф-повар удивила сеть своим образом (фото)

Известная шеф-повар, бывшая судья проекта «МастерШеф» Татьяна Литвинова, признавшаяся в ссоре с Ольгой Мартыновской, поразила изысканными образами. На странице в социальной сети Татьяна выложила фото в своих самых любимых вышиванках.

ВІДЕО ДНЯ

«В вышиванке — наша душа, сила и память, передаваемая из поколения в поколение, — написала шеф-повар. — Каждый стежок и каждый орнамент здесь — оберег. Бережем традиции, ценим свое и несем это дальше — с любовью, нежностью и достоинством».

К некоторым образам Татьяна добавила соломенную шляпку, которая вызвала у подписчиков удивление.

Соломенная шляпка вызвала у некоторых подписчиков недоумение

РЕКЛАМА

«Красивая женщина, но этот блин на голове!» — отметили в комментариях.

«Очень уместна шляпа под этностиль», — поддержали образ Татьяны.

«Какие красивые вышиванки! — поделились впечатлениями. — Они подчеркивают вашу красоту».

«Это действительно невероятно красивые произведения искусства», — ответила Татьяна.

РЕКЛАМА

«НАША, Украинская Женщина!» — были в восторге в сети.

«Изысканно, ярко, стильно!!! — поддержали образы. — К сожалению, я свою еще не встретила».

РЕКЛАМА

Ранее Ольга Мартыновская назвала свою слабость.

1143

Читайте нас в Facebook