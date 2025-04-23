Налоговики точно будут знать все о каждой копейке

Намерение правительства предоставить налоговикам доступ к банковским счетам и сейфам граждан приведет к тому, что в Украине не будет соблюдаться принцип защиты банковской тайны и персональных данных граждан.



Об этом пишет специализированное издание «Судебно-юридическая газета».



Государственная налоговая служба будет выступать держателем и администратором реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Для этого она будет получать информацию от банков.

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«Таким образом, фактически налоговики получат доступ к банковской тайне. Соответствующий законопроект „об обеспечении соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)“ согласовал Кабмин. Вскоре его зарегистрируют в Верховной Раде», — пишет издание.

Прогнозируется, что в Украине будет создан специальный реестр, куда банки и другие финучреждения будут передавать информацию о счетах, электронных кошельках и сейфах обычных граждан.

Банки будут обязаны уведомлять налоговиков, когда вы открываете или закрываете счет, электронный кошелек или арендуете сейф.

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Фактически это означает, что банковская тайна для налоговой исчезает. Она будет знать, где у кого что лежит и сколько на счету.

Также будет создан реестр бенефициаров трастов (юридических схем владения) и снова — под контролем налоговой.

Все это позволит улучшить систему контроля над компаниями и их владельцами. Также будут ужесточены штрафы за сокрытие информации о владельцах компаний.

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Все финучреждения должны будут иметь четкие правила по финмониторингу.

Таким образом, украинское законодательство будет приведено в соответствие с нормами ЕС, что якобы откроет Украине путь к европейской платежной системе SEPA.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, кто из жителей столицы сможет получить от власти от 2500 до 25000 тысяч гривен.

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