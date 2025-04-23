Киевляне могут получить от 2500 до 25 тысяч грн от столицы: какие документы нужны

В Киеве продолжают выплачивать материальную помощь незащищенным гражданам, в частности студентам, родители которых — Герои Небесной сотни или погибшие защитники Украины. Деньги также предназначены и самим защитникам, если они учатся на дневной форме обучения.

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Об этом идет речь в сообщении на портале услуг KYIV.DIGITAL.

Сумма колеблется в пределах от 2500 до 25000 грн и зависит от категории и ситуации.

Получить деньги могут студенты, которые учатся на дневной форме в киевских вузах или в колледжах.

А также проживают и зарегистрированы в Киеве не менее года. Они являются детьми погибших героев или сами военные.

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Подать документы на помощь можно в Департаменте социальной и ветеранской политики (просп. Любомира Гузара, 7, каб. 16) или в Kyiv Military Hub (ул. Крещатик, 36).

Для получения помощи требуются документы:

- паспорт;

- ИНН (идентификационный код);

- документы, подтверждающие родство и предоставляющие право на льготу;

- справку из учебного заведения о дневной форме обучения;

- договор и квитанцию об оплате обучения;

Без нужных документов заявления могут не принять.

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