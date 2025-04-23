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Спорт

Стал известен соперник «Динамо» в решающем матче Кубка Украины (видео)

20:30 23 апреля 2025
Полесье - Шахтер

В среду, 23 апреля, по итогам полуфинального матча на Центральном стадионе в Житомире определился соперник киевского «Динамо» в финале Кубка Украины по футболу. Им стал действующий обладатель трофея «Шахтер».

Кубок Украины. ½ финала

«Полесье» (Житомир) — «Шахтер» (Донецк) — 0:1 в дополнительное время (Алиссон, 114).

«Шахтер»: Ризнык, Винисиус, Бондарь, Грам, Педро Энрике, Матвиенко (Крыськив, 100), Бондаренко (Судаков, 82), Марлон (Назарина, 100), Педриньо (Алиссон, 91), Кевин, Эгиналдо (Траоре, 82).

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Житомирскую команду смело можно считать для «Шахтера» одной из самых неудобных. Еше бы! В четырех с «Полесьем» в УПЛ дончане проиграли трижды, не забив при этом ни одного мяча. Долгое время не удалось команде Марино Пушича нарушить традицию и в кубковом противостоянии. Но в овертайме новичок горняков бразилец Алиссон все-таки принес команде из Донецка победу.

«Шахтер» 21-й раз сыграет в решающем матче турнира. 14 попыток «оранжево-черных» добыть трофей в прежние годы были успешными.

Напомним, что финальный поединок Кубка Украины «Динамо» -«Шахтер» в нынешнем сезоне примет 14 мая Центральный стадион в Житомире.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» в четвертьфинале Кубка Украины лишь в овертайме оказался сильнее «Александрии».

Фото ФК «Динамо»

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