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Спорт

«Динамо» не без проблем стало первым финалистом розыгрыша Кубка Украины (видео)

17:52 23 апреля 2025
Буковина - Динамо

В среду, 23 апреля, по итогам поединка на стадионе «Украина» во Львове определился первый участник финала Кубка Украины по футболу, который в прошлом сезоне выиграл «Шахтер».

Кубок Украины. ½ финала

«Буковина» (Черновцы) — «Динамо» (Киев) — 1:4 (Бойчук, 23 — Волошин, 57, 62, Бражко, 72, с пенальти, Шапаренко, 76).

«Динамо»: Моргун, Лучкевич (Тымчик, 79), Дячук, Попов, Вивчаренко, Бражко, Пихаленок (Шапаренко, 61), Рубчинский (Буяльский, 61), Волошин, Ярмоленко (Кабаев, 46), Герреро (Ванат, 46).

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Противостояние команды первой лиги и лидера УПЛ, игравшего полурезервным составом, завершилось непростой победой столичных футболистов. Уже в первом тайме форвард «Буковины» Бойчук воспользовался грубой ошибкой Бражко и вывел свою команду вперед.

Но после перерыва Шовковский бросил в бой группу основных футболистов, и «дубль» Волошина, точный удар с пенальти Бражко, а также гол Шапаренко принесли динамовцам путевку в кубковый финал.

«Динамо» 19-й раз сыграет в решающем матче турнира. 13 попыток «бело-синих» добыть трофей в прежние годы были успешными.

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Соперник команды Александра Шовковского в финале турнира определится в этот же день (начало — в 18:00) в матче «Полесье» — «Шахтер». Напомним, что решающий поединок Кубка Украины в нынешнем сезоне примет 14 мая Центральный стадион в Житомире.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в четвертьфинале Кубка Украины оказалось сильнее «Руха».

Фото ФК «Динамо»

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