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Спорт

Полуфиналистка Олимпийских игр в Париже ждет ребенка от известного теннисиста (фото)

13:11 24 апреля 2025
Анна Каролина Шмидлова и Лукаш Кляйн

Одна из сильнейших теннисисток Словакии 30-летняя Анна Каролина Шмидлова, дошедшая до полуфинала Олимпийских игр-2024 в Париже, развеяла слухи о причинах своего отсутствия на корте, объявив о беременности. Ранее стало известно, что экс-первая ракетка мира ждет третьего ребенка от чемпиона НБА.

«Привет, я просто хотела сообщить вам, что причиной, по которой я не играла на турнирах и даже не была частью команды в апреле на Кубке Билли Джин Кинг, является моя беременность, — написала Анна Каролина Шмидлова в сториз Instagram. — Для меня это личное, но я хотела поделиться им, чтобы избежать путаницы в ближайшие месяцы. Мы с партнером очень счастливы и взволнованы. Большое спасибо за всю поддержку».

Кстати, отцом ребенка является известный словацкий теннисист 27-летний Лукаш Кляйн, занимающий в мировом рейтинге 173-ю позицию.

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Добавим, что вторая ракетка Словакии Шмидлова (158-я в рейтинге WTA) последний раз выходила на корт 7 февраля, когда в первом круге турнира в Дохе уступила экс-россиянке Варваре Грачевой, представляющей Францию. Что же касается олимпийского турнира в Париже, то словачка в полуфинале проиграла Донне Векич из Хорватии, ав поединке за «бронзу» — Иге Свентек из Польши. За годы карьеры Шмидлова заработала на кортах почти 4,8 млн долларов призовых.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратный олимпийский чемпион Рафаэль Надаль во второй раз станет отцом.

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Фото Instagram

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