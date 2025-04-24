Полуфиналистка Олимпийских игр в Париже ждет ребенка от известного теннисиста (фото)

Одна из сильнейших теннисисток Словакии 30-летняя Анна Каролина Шмидлова, дошедшая до полуфинала Олимпийских игр-2024 в Париже, развеяла слухи о причинах своего отсутствия на корте, объявив о беременности. Ранее стало известно, что экс-первая ракетка мира ждет третьего ребенка от чемпиона НБА.

ВІДЕО ДНЯ

«Привет, я просто хотела сообщить вам, что причиной, по которой я не играла на турнирах и даже не была частью команды в апреле на Кубке Билли Джин Кинг, является моя беременность, — написала Анна Каролина Шмидлова в сториз Instagram. — Для меня это личное, но я хотела поделиться им, чтобы избежать путаницы в ближайшие месяцы. Мы с партнером очень счастливы и взволнованы. Большое спасибо за всю поддержку».

Кстати, отцом ребенка является известный словацкий теннисист 27-летний Лукаш Кляйн, занимающий в мировом рейтинге 173-ю позицию.

РЕКЛАМА

Добавим, что вторая ракетка Словакии Шмидлова (158-я в рейтинге WTA) последний раз выходила на корт 7 февраля, когда в первом круге турнира в Дохе уступила экс-россиянке Варваре Грачевой, представляющей Францию. Что же касается олимпийского турнира в Париже, то словачка в полуфинале проиграла Донне Векич из Хорватии, ав поединке за «бронзу» — Иге Свентек из Польши. За годы карьеры Шмидлова заработала на кортах почти 4,8 млн долларов призовых.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратный олимпийский чемпион Рафаэль Надаль во второй раз станет отцом.

РЕКЛАМА

Фото Instagram



292

Читайте нас в Facebook