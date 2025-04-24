Прикидывался рыбаком: СБУ разоблачила агента россиян, готовившего прорыв их ДРГ на Сумщине (фото)
СБУ, которая недавно на Черниговщине разоблачила российскую агентку, которая устанавливала «видеоловушки» для корректировки ударов вс рф, задержала в приграничьи Сумщины двух вражеских приспешников.
Служба безопасности Украины сообщает, что один из задержанных — гражданин россии, проживавший в Украине. Он не только шпионил за Силами обороны Украины, но и готовил прорыв российских диверсионно-разведывательных групп на территорию Сумщины. Враг надеялся перейти границу со стороны Брянской области россии.
«Чтобы спланировать маршрут движения вражеских ДРГ в „обход“ позиций Сил обороны, россиянин должен был обнаружить локации украинских войск в пограничьи Шосткинского района. Для выполнения этой задачи пособник захватчиков привлек своего сообщника, 60-летнего местного безработного, который ожидал захвата региона», — отметили в СБУ и добавили, что вражеские пособники объезжали пограничные территории Сумщины под видом поездок на рыбалку и скрыто фиксировали военные объекты.
Злоумышленники были задержаны на блокпосту, который они пытались пересечь после проведения доразведки возле пункта базирования Сил обороны. Фигурнты уголовного производства находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.
Ранее Служба безопасности разоблачила предательницу, которая обустроила наблюдательный пост вблизи военного аэродрома в Хмельницкой области.
Фото СБУ184
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