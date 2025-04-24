«Криптокошельки настолько ослепили детективов, что те напали на адвокатуру»: конфликт адвокатов и НАБУ вышел на уровень национального

Противостояние между адвокатским сообществом и Национальным антикоррупционным бюро Украины приобретает политический вес. Комитет защиты прав адвокатов Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) обнародовал жесткое заявление в ответ на серию материалов «Зеркала недели», которые ссылаются на источники в НАБУ и касаются так называемого «дела адвокатов-хакеров».

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В НААУ назвали эти публикации частью «системной медийной кампании», которая нацелена на дискредитацию адвокатуры, подрыв ее конституционных гарантий и содержит признаки коммерческого интереса. Особое возмущение вызвало то, что в ответ на правовую позицию НААУ по поводу незаконного прослушивания офиса адвокатов по делу «НАБУгейт», именно НАБУ и приближенные к нему медиа развернули атаку на ассоциацию.

«Сам факт размещения статьи и ее системное продвижение отдельными новостями содержит признаки противоправного давления на конституционный институт», — говорится в официальном заявлении комитета.

В НААУ заявляют, что действия НАБУ выходят за пределы закона: речь идет о попытках обойти адвокатскую тайну, прослушивании офисов адвокатов, обысках без надлежащих юридических оснований и последующей их легализации через суд. По инициативе НААУ было открыто уголовное производство, которое сейчас расследует ГБР.

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Глава комитета Евгений Солодко прямо связывает волну негативных публикаций с попыткой НАБУ отвлечь внимание от собственных нарушений:

«Это им незадекларированные криптоденьги на счетах некоторых детективов такую смелость добавили? Или побег детектива Аршавина за границу? Об этом — тишина. Зато адвокатура виновна всегда», — написал он на своей странице в Facebook.

НААУ также обратилась в правоохранительные органы с запросом о возможных договорных отношениях между следственными структурами НАБУ и «Зеркалом недели», которые распространили информацию. Комитет рассматривает подачу заявления о совершении преступления группой лиц, причастных к медийной кампании.

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Ранее сообщалось, что НАБУ установило прослушивание в офисе столичных адвокатов. «Прослушка» была установлена в комнате для переговоров, где адвокаты обсуждали с клиентами стратегию их защиты. Причем клиенты, чьи разговоры были записаны, были подследственны самому НАБУ. В НАБУ называют эту группу адвокатов «самыми влиятельными в стране», из-за участия которых детективы теряют ключевые доказательства по громким делам. Именно это, вероятно, является объяснением, почему НАБУ лично расследует дело против адвокатов по статье (376−1 Уголовного кодекса), которая не подследственна антикоррупционному блоку, поскольку не содержит ни коррупции, ни ущерба государству, ни высокопоставленных чиновников.

Напомним, в марте Совет Европы принял Конвенцию о защите адвокатов. Украина может стать одной из первых стран, которые ее подпишут.

Ранее сообщалось о том, что против детективов НАБУ возбуждено уголовное производство по трем статьям.

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