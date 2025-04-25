«Не могла оторвать глаз»: популярный певец поразил чувственным хитом (видео)

Лидер популярной группы Kadnay Дмитрий Каднай поразил чувственной песней «Запах твоих волос». Одновременно с премьерой вышел и клип, снятый известным режиссером Аланом Бадоевым, который в основном работает с Максом Барских.

ВІДЕО ДНЯ

«Он просто идет, полон присутствия того, кого больше нет рядом, — написал Алан на своей странице в социальной сети. — Остальное скажут глаза…»

Композиция «Запах твоих волос» вошла в новый альбом группы «Цветами на глубине». По словам Дмитрия Кадная, «вчера мы все были цветами на глубине».

Лирическую композицию Кадная Бадоев дополнил яркими образами музыканта. Дмитрий меняет их несколько раз — от черно-белого до розового, желтого и кроваво-красного. Под видео поклонники оценили именно стилистику клипа и актерские навыки Кадная.

«Боже, какие цвета, — были поражены в сети. — Какая песня, какие эмоции. Как качественно, не наиграно, искренне. Сплошная эстетика, красивые переходы. Это все такие уж замыленные слова, но я не могу подобрать других, чтобы описать свои чувства. Я хотела бы так видеть кадр, так доносить смыслы и так показывать свое видение».

РЕКЛАМА

«Очень чувственно, я не могла оторвать глаз, — признались под видео. — прекрасное сочетание глубины, эстетики и простоты. А еще весь клип ловила себя на мысли, что Дима мне кого-то напоминает внешне, и в конце поняла, что мне почему-то на Хита Леджера похож).

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Макс Барских поразил сеть романтическим видео.

Читайте также: Почему не с Барских? Пивоваров и Полякова презентовали песню на поэзию Леси Украинки РЕКЛАМА

1051

Читайте нас в Facebook