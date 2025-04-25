41.17 / 41.87 47.06 / 47.83
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Не могла оторвать глаз»: популярный певец поразил чувственным хитом (видео)

13:49 25 апреля 2025
Лидер группы Kadnay Дмитрий Каднай

Лидер популярной группы Kadnay Дмитрий Каднай поразил чувственной песней «Запах твоих волос». Одновременно с премьерой вышел и клип, снятый известным режиссером Аланом Бадоевым, который в основном работает с Максом Барских.

«Он просто идет, полон присутствия того, кого больше нет рядом, — написал Алан на своей странице в социальной сети. — Остальное скажут глаза…»

Композиция «Запах твоих волос» вошла в новый альбом группы «Цветами на глубине». По словам Дмитрия Кадная, «вчера мы все были цветами на глубине».

Лирическую композицию Кадная Бадоев дополнил яркими образами музыканта. Дмитрий меняет их несколько раз — от черно-белого до розового, желтого и кроваво-красного. Под видео поклонники оценили именно стилистику клипа и актерские навыки Кадная.

«Боже, какие цвета, — были поражены в сети. — Какая песня, какие эмоции. Как качественно, не наиграно, искренне. Сплошная эстетика, красивые переходы. Это все такие уж замыленные слова, но я не могу подобрать других, чтобы описать свои чувства. Я хотела бы так видеть кадр, так доносить смыслы и так показывать свое видение».

РЕКЛАМА

«Очень чувственно, я не могла оторвать глаз, — признались под видео. — прекрасное сочетание глубины, эстетики и простоты. А еще весь клип ловила себя на мысли, что Дима мне кого-то напоминает внешне, и в конце поняла, что мне почему-то на Хита Леджера похож).

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Макс Барских поразил сеть романтическим видео.

Читайте также: Почему не с Барских? Пивоваров и Полякова презентовали песню на поэзию Леси Украинки

РЕКЛАМА

1051

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пенсионеры 65+ имеют право на доплату к пенсии, фото из открытых источников

Повысят без индексации: у кого из пенсионеров скоро вырастет сумма выплат

Гороскоп из индийских астрологов. Фото astrosage.com/

Овнам — спонтанность, Весам — стресс, а Скорпионам — дружеская поддержка: советы астрологов на 26 апреля

Гороскоп на май. Фото Pixabay

К успеху приведет Венера: три знака зодиака имеют шанс разбогатеть в мае-2025

Восточный гороскоп на неделю с 28 апреля по 4 мая

Крысам поможет интуиция, а Драконам пора «очиститься»: восточный гороскоп на неделю 28 апреля — 4 мая

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта