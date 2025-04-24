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В российском Ростове-на-Дону «неизвестные» сожгли истребитель за 50 миллионов долларов: разведчики показали видео

19:31 24 апреля 2025
В Ростове-на-Дону сожгли истребитель Су-30СМ - Фото: Википедия

Российские оккупанты продолжают терять военные самолеты. Недавно украинские военные уничтожили дроном российский бомбардировщик Ту-22М3, а только что стало известно об уничтожении вражеского самолета Су-30СМ. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«На россии уничтожен вражеский самолет Су-30СМ — сопротивление путинизму растет. Очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму на россии — на территории аэродрома „ростов-на-дону центральный“ вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером „35“. Ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского самолета ― 50 миллионов долларов !! Масштаб сил, готовых сопротивляться кремлю и совершать акты демилитаризации государства-агрессора, растет! ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие. Слава Украине!» — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», в феврале воины 28-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) им. Рыцарей Зимнего Похода уничтожили российский самолет Су-25. Это произошло на Торецком направлении фронта.

Иллюстративное фото

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